В Раде потребовали объяснений от Шмыгаля по соглашению с США
Депутат Рады Фриз: парламент отстранили от работы над сделкой с США по металлам
© Getty Images / NurPhoto / Maxym MarusenkoПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
© Getty Images / NurPhoto / Maxym Marusenko
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины потребовали объяснений от премьер-министра Дениса Шмыгаля из-за соглашения с США о редкоземельных металлах, заявила парламентарий Ирина Фриз в эфире телеканала "Новости.LIVE".
"Два дня подряд депутаты требуют вызвать правительство, Шмыгаля, сделать закрытое заседание, чтобы депутаты имели возможность ознакомиться с содержанием этого соглашения, которое в пятницу, как было анонсировано, может быть подписано в США. Это является крайне необходимым как минимум по двум причинам. Во-первых, это соглашение все равно должно быть ратифицировано Верховной радой, потому что оно является международным, а по нашему законодательству все международные соглашения должны пройти ратификацию через парламент", — пояснила она.
Кроме того, правительство республики фактически отстранило Раду от работы над документом. Фриз же считает, что если бы депутаты были привлечены к этому, то Владимир Зеленский и правительство извлекли бы гораздо больше пользы.
Парламентарий также указала, что опубликованная в среду версия соглашения представляет собой лишь декларацию, ключевые детали которой скрыты в приложениях.
Чуть позднее украинский депутат Ярослав Железняк сообщил в Telegram-канале, что Рада не набрала необходимое количество голосов для вызова Шмыгаля с докладом о сделке с США.
"Мое предложение заслушать доклад премьера по соглашению снова не набрало голосов <...> 138. Это просто какой-то позор. <...> Депутаты узнают о тексте соглашения из СМИ, и вместо этого завтра будут слушать о состоянии образования", — написал он, добавив, что поднимал вопрос о вызове в парламент других министров, но его также не поддержали.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что американская администрация рассчитывает подписать сделку с Украиной по редкоземельным металлам уже на этой неделе.
Зеленский, со своей стороны, назвал это соглашение рамочным и не требующим ратификации. По его словам, за ним последует подписание документа о создании инвестиционного фонда. Как пишет журнал The Economist, в договоре нечетко прописаны условия распоряжения украинскими минеральными ресурсами, они должны быть конкретизированы в последующем документе.
Сделка США и Украины по металлам
В начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
Американские чиновники предлагали Зеленскому подписать соглашение на встрече c вице-президентом Джей Ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности, но тот отказался это делать.
Позже глава Белого дома подтвердил, что Киев сорвал сделку. По его словам, украинские власти грубо обошлись с главой Минфина Скоттом Бессентом. Затем американский лидер объявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями.