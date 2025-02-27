https://ria.ru/20250227/rada-2001937953.html

В Раде потребовали объяснений от Шмыгаля по соглашению с США

В Раде потребовали объяснений от Шмыгаля по соглашению с США - РИА Новости, 27.02.2025

В Раде потребовали объяснений от Шмыгаля по соглашению с США

Депутаты Верховной рады Украины потребовали объяснений от премьер-министра Дениса Шмыгаля из-за соглашения с США о редкоземельных металлах, заявила... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T13:55:00+03:00

2025-02-27T13:55:00+03:00

2025-02-27T14:57:00+03:00

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины потребовали объяснений от премьер-министра Дениса Шмыгаля из-за соглашения с США о редкоземельных металлах, заявила парламентарий Ирина Фриз в эфире телеканала "Новости.LIVE"."Два дня подряд депутаты требуют вызвать правительство, Шмыгаля, сделать закрытое заседание, чтобы депутаты имели возможность ознакомиться с содержанием этого соглашения, которое в пятницу, как было анонсировано, может быть подписано в США. Это является крайне необходимым как минимум по двум причинам. Во-первых, это соглашение все равно должно быть ратифицировано Верховной радой, потому что оно является международным, а по нашему законодательству все международные соглашения должны пройти ратификацию через парламент", — пояснила она.Кроме того, правительство республики фактически отстранило Раду от работы над документом. Фриз же считает, что если бы депутаты были привлечены к этому, то Владимир Зеленский и правительство извлекли бы гораздо больше пользы.Парламентарий также указала, что опубликованная в среду версия соглашения представляет собой лишь декларацию, ключевые детали которой скрыты в приложениях. Чуть позднее украинский депутат Ярослав Железняк сообщил в Telegram-канале, что Рада не набрала необходимое количество голосов для вызова Шмыгаля с докладом о сделке с США."Мое предложение заслушать доклад премьера по соглашению снова не набрало голосов <...> 138. Это просто какой-то позор. <...> Депутаты узнают о тексте соглашения из СМИ, и вместо этого завтра будут слушать о состоянии образования", — написал он, добавив, что поднимал вопрос о вызове в парламент других министров, но его также не поддержали.Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что американская администрация рассчитывает подписать сделку с Украиной по редкоземельным металлам уже на этой неделе.Зеленский, со своей стороны, назвал это соглашение рамочным и не требующим ратификации. По его словам, за ним последует подписание документа о создании инвестиционного фонда. Как пишет журнал The Economist, в договоре нечетко прописаны условия распоряжения украинскими минеральными ресурсами, они должны быть конкретизированы в последующем документе.Сделка США и Украины по металламВ начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. Американские чиновники предлагали Зеленскому подписать соглашение на встрече c вице-президентом Джей Ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности, но тот отказался это делать.Позже глава Белого дома подтвердил, что Киев сорвал сделку. По его словам, украинские власти грубо обошлись с главой Минфина Скоттом Бессентом. Затем американский лидер объявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями.

https://ria.ru/20250226/kiev-2001695011.html

https://ria.ru/20250227/zelenskij-2001891052.html

https://ria.ru/20250226/tramp-2001606914.html

https://ria.ru/20250227/soglashenie-2001808132.html

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