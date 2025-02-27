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В Брянской области отражают атаку беспилотников ВСУ
В Брянской области отражают атаку беспилотников ВСУ - РИА Новости, 27.02.2025
В Брянской области отражают атаку беспилотников ВСУ
Атаку ВСУ с применением БПЛА отражают в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T23:24:00+03:00
2025-02-27T23:24:00+03:00
2025-02-27T23:25:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Атаку ВСУ с применением БПЛА отражают в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Уважаемые земляки! Наши защитники отражают вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Подразделения ПВО министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей. Просьба соблюдать необходимые меры безопасности", - написал он.
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белгородская область, брянская область, вооруженные силы украины
Белгородская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины
В Брянской области отражают атаку беспилотников ВСУ
Богомаз: средства ПВО отражают атаку украинских БПЛА в Брянской области