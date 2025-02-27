https://ria.ru/20250227/pvo-2002073889.html

В Брянской области отражают атаку беспилотников ВСУ

В Брянской области отражают атаку беспилотников ВСУ - РИА Новости, 27.02.2025

В Брянской области отражают атаку беспилотников ВСУ

Атаку ВСУ с применением БПЛА отражают в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T23:24:00+03:00

2025-02-27T23:24:00+03:00

2025-02-27T23:25:00+03:00

белгородская область

брянская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Атаку ВСУ с применением БПЛА отражают в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Уважаемые земляки! Наши защитники отражают вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Подразделения ПВО министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей. Просьба соблюдать необходимые меры безопасности", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, брянская область, вооруженные силы украины