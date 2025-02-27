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Путин отметил успехи бойцов СВО для диалога по Украине - РИА Новости, 27.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:44 27.02.2025 (обновлено: 17:23 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/putin-2001988177.html
Путин отметил успехи бойцов СВО для диалога по Украине
Путин отметил успехи бойцов СВО для диалога по Украине - РИА Новости, 27.02.2025
Путин отметил успехи бойцов СВО для диалога по Украине
Успехи российских военнослужащих в зоне специальной военной операции создали условия для начала серьезного диалога о решении украинского и других кризисов,... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T16:44:00+03:00
2025-02-27T17:23:00+03:00
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Успехи российских военнослужащих в зоне специальной военной операции создали условия для начала серьезного диалога о решении украинского и других кризисов, заявил президент России Владимир Путин. "Они своей доблестью, своими ежедневными победами создали условия для начала серьезного диалога, диалога о решении и украинского и других кризисов", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ, говоря о мужестве и стойкости Вооруженных сил России.
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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Специальная военная операция на Украине
Путин отметил успехи бойцов СВО для диалога по Украине

Путин: успехи бойцов в зоне СВО создали условия для диалога по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Успехи российских военнослужащих в зоне специальной военной операции создали условия для начала серьезного диалога о решении украинского и других кризисов, заявил президент России Владимир Путин.
"Они своей доблестью, своими ежедневными победами создали условия для начала серьезного диалога, диалога о решении и украинского и других кризисов", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ, говоря о мужестве и стойкости Вооруженных сил России.
Президент России Владимир Путин выступает на коллегии Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
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16 декабря 2024, 15:28
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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