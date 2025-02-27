https://ria.ru/20250227/putin-2001988177.html

Путин отметил успехи бойцов СВО для диалога по Украине

Путин отметил успехи бойцов СВО для диалога по Украине - РИА Новости, 27.02.2025

Путин отметил успехи бойцов СВО для диалога по Украине

Успехи российских военнослужащих в зоне специальной военной операции создали условия для начала серьезного диалога о решении украинского и других кризисов,... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T16:44:00+03:00

2025-02-27T16:44:00+03:00

2025-02-27T17:23:00+03:00

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Успехи российских военнослужащих в зоне специальной военной операции создали условия для начала серьезного диалога о решении украинского и других кризисов, заявил президент России Владимир Путин. "Они своей доблестью, своими ежедневными победами создали условия для начала серьезного диалога, диалога о решении и украинского и других кризисов", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ, говоря о мужестве и стойкости Вооруженных сил России.

https://ria.ru/20241216/ofitsery-1989480155.html

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2025

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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)