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Путин отметил вклад российских спецслужб в разгром нацизма - РИА Новости, 27.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:13 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/putin-2001983338.html
Путин отметил вклад российских спецслужб в разгром нацизма
Путин отметил вклад российских спецслужб в разгром нацизма - РИА Новости, 27.02.2025
Путин отметил вклад российских спецслужб в разгром нацизма
Россия в год 80-летия Великой Победы с благодарностью вспоминает героев отечественных спецслужб, которые внесли неоценимый вклад в разгром нацизма и их... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T16:13:00+03:00
2025-02-27T16:13:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
день защитника отечества
80-летие победы в великой отечественной войне
безопасность
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия в год 80-летия Великой Победы с благодарностью вспоминает героев отечественных спецслужб, которые внесли неоценимый вклад в разгром нацизма и их пособников, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив уверенность, что нынешнее поколение защитников России будет свято хранить традиции своих предшественников. "В мае этого года мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. И в ходе торжеств, поздравляя наших ветеранов-фронтовиков, конечно же, с благодарностью вспомним и героев отечественных спецслужб: разведчиков, особистов, бойцов "СМЕРШа", пограничников, которые внесли поистине неоценимый вклад в разгром нацизма и их пособников – бандеровцев, оуновцев и всякого рода предателей, коллаборационистов всех мастей", - сказал Путин на коллегии ФСБ. Он отметил, что современная история также знает множество примеров подлинной доблести и самопожертвования сотрудников отечественных спецслужб. "Убеждён, что нынешнее поколение защитников Родины, в том числе сотрудников ФСБ, будет свято хранить традиции своих предшественников – тех, кто и во времена Российской империи ещё, и в советскую эпоху, и в современной России отстаивал интересы Отечества, берёг безопасность нашей страны и нашего народа", - подчеркнул президент.
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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), день защитника отечества, 80-летие победы в великой отечественной войне, безопасность
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), День защитника Отечества, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Безопасность
Путин отметил вклад российских спецслужб в разгром нацизма

Путин: Россия в год 80-летия Победы с благодарностью вспоминает героев спецслужб

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия в год 80-летия Великой Победы с благодарностью вспоминает героев отечественных спецслужб, которые внесли неоценимый вклад в разгром нацизма и их пособников, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив уверенность, что нынешнее поколение защитников России будет свято хранить традиции своих предшественников.
«
"В мае этого года мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. И в ходе торжеств, поздравляя наших ветеранов-фронтовиков, конечно же, с благодарностью вспомним и героев отечественных спецслужб: разведчиков, особистов, бойцов "СМЕРШа", пограничников, которые внесли поистине неоценимый вклад в разгром нацизма и их пособников – бандеровцев, оуновцев и всякого рода предателей, коллаборационистов всех мастей", - сказал Путин на коллегии ФСБ.
Он отметил, что современная история также знает множество примеров подлинной доблести и самопожертвования сотрудников отечественных спецслужб.
"Убеждён, что нынешнее поколение защитников Родины, в том числе сотрудников ФСБ, будет свято хранить традиции своих предшественников – тех, кто и во времена Российской империи ещё, и в советскую эпоху, и в современной России отстаивал интересы Отечества, берёг безопасность нашей страны и нашего народа", - подчеркнул президент.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)День защитника Отечества80-летие Победы в Великой Отечественной войнеБезопасность
 
 
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