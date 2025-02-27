https://ria.ru/20250227/putin-2001983338.html

Путин отметил вклад российских спецслужб в разгром нацизма

Путин отметил вклад российских спецслужб в разгром нацизма - РИА Новости, 27.02.2025

Путин отметил вклад российских спецслужб в разгром нацизма

Россия в год 80-летия Великой Победы с благодарностью вспоминает героев отечественных спецслужб, которые внесли неоценимый вклад в разгром нацизма и их... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T16:13:00+03:00

2025-02-27T16:13:00+03:00

2025-02-27T16:13:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

день защитника отечества

80-летие победы в великой отечественной войне

безопасность

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия в год 80-летия Великой Победы с благодарностью вспоминает героев отечественных спецслужб, которые внесли неоценимый вклад в разгром нацизма и их пособников, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив уверенность, что нынешнее поколение защитников России будет свято хранить традиции своих предшественников. "В мае этого года мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. И в ходе торжеств, поздравляя наших ветеранов-фронтовиков, конечно же, с благодарностью вспомним и героев отечественных спецслужб: разведчиков, особистов, бойцов "СМЕРШа", пограничников, которые внесли поистине неоценимый вклад в разгром нацизма и их пособников – бандеровцев, оуновцев и всякого рода предателей, коллаборационистов всех мастей", - сказал Путин на коллегии ФСБ. Он отметил, что современная история также знает множество примеров подлинной доблести и самопожертвования сотрудников отечественных спецслужб. "Убеждён, что нынешнее поколение защитников Родины, в том числе сотрудников ФСБ, будет свято хранить традиции своих предшественников – тех, кто и во времена Российской империи ещё, и в советскую эпоху, и в современной России отстаивал интересы Отечества, берёг безопасность нашей страны и нашего народа", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20241206/fsb-1987646036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), день защитника отечества, 80-летие победы в великой отечественной войне, безопасность