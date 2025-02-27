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Путин поручил ФСБ повысить защиту военных объектов от терактов - РИА Новости, 27.02.2025
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16:08 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/putin-2001982235.html
Путин поручил ФСБ повысить защиту военных объектов от терактов
Путин поручил ФСБ повысить защиту военных объектов от терактов - РИА Новости, 27.02.2025
Путин поручил ФСБ повысить защиту военных объектов от терактов
Президент России Владимир Путин поручил ФСБ уделить особое внимание повышению защиты военных и промышленных объектов от террористических атак, в том числе... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T16:08:00+03:00
2025-02-27T16:08:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ФСБ уделить особое внимание повышению защиты военных и промышленных объектов от террористических атак, в том числе принимать превентивные меры. "Особое внимание уделять превентивным мерам, повышению антитеррористической защищенности военных и промышленных объектов", - сказал Путин в четверг на расширенном заседании коллегии ФСБ.
https://ria.ru/20250227/putin-2001978755.html
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безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин поручил ФСБ повысить защиту военных объектов от терактов

Путин поручил ФСБ повысить защиту военных и промышленных объектов от терактов

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ФСБ уделить особое внимание повышению защиты военных и промышленных объектов от террористических атак, в том числе принимать превентивные меры.
"Особое внимание уделять превентивным мерам, повышению антитеррористической защищенности военных и промышленных объектов", - сказал Путин в четверг на расширенном заседании коллегии ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Путин заявил о вине Киева в половине террористических преступлений в России
Вчера, 15:51
 
БезопасностьРоссияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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