https://ria.ru/20250227/putin-2001982235.html

Путин поручил ФСБ повысить защиту военных объектов от терактов

Путин поручил ФСБ повысить защиту военных объектов от терактов - РИА Новости, 27.02.2025

Путин поручил ФСБ повысить защиту военных объектов от терактов

Президент России Владимир Путин поручил ФСБ уделить особое внимание повышению защиты военных и промышленных объектов от террористических атак, в том числе... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T16:08:00+03:00

2025-02-27T16:08:00+03:00

2025-02-27T16:08:00+03:00

безопасность

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ФСБ уделить особое внимание повышению защиты военных и промышленных объектов от террористических атак, в том числе принимать превентивные меры. "Особое внимание уделять превентивным мерам, повышению антитеррористической защищенности военных и промышленных объектов", - сказал Путин в четверг на расширенном заседании коллегии ФСБ.

https://ria.ru/20250227/putin-2001978755.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)