https://ria.ru/20250227/putin-2001981811.html
Безопасность одних не может быть обеспечена за счет других, заявил Путин
Безопасность одних не может быть обеспечена за счет других, заявил Путин - РИА Новости, 27.02.2025
Безопасность одних не может быть обеспечена за счет других, заявил Путин
Безопасность одних стран не может быть обеспечена за счёт или в ущерб безопасности других, и уже точно не за счет России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T16:08:00+03:00
2025-02-27T16:08:00+03:00
2025-02-27T16:08:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Безопасность одних стран не может быть обеспечена за счёт или в ущерб безопасности других, и уже точно не за счет России, заявил президент РФ Владимир Путин. Выступая на заседании коллегии ФСБ, Путин отметил, что сегодняшние динамичные изменения в международном ландшафте – это в огромной степени результат мужества и стойкости Вооружённых Сил России. "Именно они своей доблестью, своими ежедневными победами создали условия для начала серьёзного диалога, диалога о фундаментальном решении и украинского, и других кризисов... о создании такой системы, которая действительно обеспечит баланс и взаимный учёт интересов, системы неделимой европейской и глобальной безопасности, причём на долгосрочную перспективу, когда безопасность одних не может быть обеспечена за счёт или в ущерб безопасности других, и уже точно не за наш счёт, не за счёт России", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250227/putin-2001978755.html
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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, в мире
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, В мире
Безопасность одних не может быть обеспечена за счет других, заявил Путин
Путин: безопасность одних нельзя обеспечить за счет других, тем более России