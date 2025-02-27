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Россия и США настроены на восстановление отношений, заявил Путин - РИА Новости, 27.02.2025
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15:57 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/putin-2001979679.html
Россия и США настроены на восстановление отношений, заявил Путин
Россия и США настроены на восстановление отношений, заявил Путин - РИА Новости, 27.02.2025
Россия и США настроены на восстановление отношений, заявил Путин
У России и США есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, Вашингтон сегодня демонстрирует прагматизм и отказывается от... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:57:00+03:00
2025-02-27T15:57:00+03:00
россия
сша
владимир путин
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. У России и США есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, Вашингтон сегодня демонстрирует прагматизм и отказывается от многих стереотипов и клише своих предшественников, заявил президент РФ Владимир Путин. "Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, на постепенное решение колоссального объема накопившихся системных стратегических проблем в мировой архитектуре", - сказал Путин в четверг на расширенном заседании коллегии ФСБ. Он отметил, что именно эти проблемы в свое время спровоцировали и украинский, и другие региональные кризисы. "Важно, что наши сегодняшние партнеры демонстрируют прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказываются от многих стереотипов, так называемых правил и мессианских идеологических клише своих предшественников, которые привели к кризису всей системы международных отношений", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20250227/putin-2001968591.html
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россия, сша, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Россия, США, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Россия и США настроены на восстановление отношений, заявил Путин

Путин заявил, что США показывают прагматизм в вопросе восстановления отношений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. У России и США есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, Вашингтон сегодня демонстрирует прагматизм и отказывается от многих стереотипов и клише своих предшественников, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, на постепенное решение колоссального объема накопившихся системных стратегических проблем в мировой архитектуре", - сказал Путин в четверг на расширенном заседании коллегии ФСБ.
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Он отметил, что именно эти проблемы в свое время спровоцировали и украинский, и другие региональные кризисы.
"Важно, что наши сегодняшние партнеры демонстрируют прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказываются от многих стереотипов, так называемых правил и мессианских идеологических клише своих предшественников, которые привели к кризису всей системы международных отношений", - добавил глава государства.
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РоссияСШАВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
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