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Достижения российских ученых не должны ложиться "под гриф", заявил Путин
Достижения российских ученых не должны ложиться "под гриф", заявил Путин - РИА Новости, 27.02.2025
Достижения российских ученых не должны ложиться "под гриф", заявил Путин
Достижения российских ученых должны не ложиться "под гриф", а быстрее внедряться в производство, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:53:00+03:00
2025-02-27T15:53:00+03:00
2025-02-27T15:53:00+03:00
наука
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Достижения российских ученых должны не ложиться "под гриф", а быстрее внедряться в производство, заявил президент России Владимир Путин. "Что касается гражданских технологий разработок. Нужно это делать не шаблонно, а спокойно, грамотно, умно. Чтобы достижения наших ученых не ложились в сейфы под гриф, а быстрее внедрялись в производство, использовались и на нашем рынке, и при наращивании высокотехнологичного экспорта", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.
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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), экономика, производство, промышленность, технологии
Наука, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Экономика, Производство, Промышленность, Технологии
Достижения российских ученых не должны ложиться "под гриф", заявил Путин
Путин призвал быстрее внедрять разработки российских ученых в производство