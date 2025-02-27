https://ria.ru/20250227/putin-2001979264.html

Достижения российских ученых не должны ложиться "под гриф", заявил Путин

Достижения российских ученых не должны ложиться "под гриф", заявил Путин - РИА Новости, 27.02.2025

Достижения российских ученых не должны ложиться "под гриф", заявил Путин

Достижения российских ученых должны не ложиться "под гриф", а быстрее внедряться в производство, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:53:00+03:00

2025-02-27T15:53:00+03:00

2025-02-27T15:53:00+03:00

наука

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

экономика

производство

промышленность

технологии

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Достижения российских ученых должны не ложиться "под гриф", а быстрее внедряться в производство, заявил президент России Владимир Путин. "Что касается гражданских технологий разработок. Нужно это делать не шаблонно, а спокойно, грамотно, умно. Чтобы достижения наших ученых не ложились в сейфы под гриф, а быстрее внедрялись в производство, использовались и на нашем рынке, и при наращивании высокотехнологичного экспорта", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.

https://ria.ru/20250227/putin-2001975196.html

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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), экономика, производство, промышленность, технологии