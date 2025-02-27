https://ria.ru/20250227/putin-2001978755.html

Путин заявил о вине Киева в половине террористических преступлений в России

Путин заявил о вине Киева в половине террористических преступлений в России - РИА Новости, 27.02.2025

Путин заявил о вине Киева в половине террористических преступлений в России

Количество преступлений террористической направленности в России за год выросло, почти половина из них организована украинскими специальными службами, сообщил... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:51:00+03:00

2025-02-27T15:51:00+03:00

2025-02-27T15:51:00+03:00

безопасность

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

киев

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Количество преступлений террористической направленности в России за год выросло, почти половина из них организована украинскими специальными службами, сообщил президент России Владимир Путин. "Отмечу, что за последний год количество преступлений террористической направленности выросло. причем больше половины из них спланированы и организованы украинскими специальными службами и их кураторами", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности. Он отметил, что ФСБ, другим ведомствам и правоохранительным органам при координации Национального антитеррористического комитета надо максимально эффективно использовать имеющиеся силы и средства. "Особое внимание (нужно - ред.) уделять превентивным мерам, повышению антитеррористической защищенности военных и промышленных объектов, систем жизнеобеспечения, общественных объектов, а также энергетической и транспортной инфраструктур", - добавил президент.

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безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), киев