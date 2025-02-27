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Путин заявил о вине Киева в половине террористических преступлений в России - РИА Новости, 27.02.2025
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15:51 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/putin-2001978755.html
Путин заявил о вине Киева в половине террористических преступлений в России
Путин заявил о вине Киева в половине террористических преступлений в России - РИА Новости, 27.02.2025
Путин заявил о вине Киева в половине террористических преступлений в России
Количество преступлений террористической направленности в России за год выросло, почти половина из них организована украинскими специальными службами, сообщил... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:51:00+03:00
2025-02-27T15:51:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
киев
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Количество преступлений террористической направленности в России за год выросло, почти половина из них организована украинскими специальными службами, сообщил президент России Владимир Путин. "Отмечу, что за последний год количество преступлений террористической направленности выросло. причем больше половины из них спланированы и организованы украинскими специальными службами и их кураторами", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности. Он отметил, что ФСБ, другим ведомствам и правоохранительным органам при координации Национального антитеррористического комитета надо максимально эффективно использовать имеющиеся силы и средства. "Особое внимание (нужно - ред.) уделять превентивным мерам, повышению антитеррористической защищенности военных и промышленных объектов, систем жизнеобеспечения, общественных объектов, а также энергетической и транспортной инфраструктур", - добавил президент.
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безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), киев
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Киев
Путин заявил о вине Киева в половине террористических преступлений в России

Путин: почти половину террористических преступлений в РФ организовала Украина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Количество преступлений террористической направленности в России за год выросло, почти половина из них организована украинскими специальными службами, сообщил президент России Владимир Путин.
"Отмечу, что за последний год количество преступлений террористической направленности выросло. причем больше половины из них спланированы и организованы украинскими специальными службами и их кураторами", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.
Он отметил, что ФСБ, другим ведомствам и правоохранительным органам при координации Национального антитеррористического комитета надо максимально эффективно использовать имеющиеся силы и средства.
"Особое внимание (нужно - ред.) уделять превентивным мерам, повышению антитеррористической защищенности военных и промышленных объектов, систем жизнеобеспечения, общественных объектов, а также энергетической и транспортной инфраструктур", - добавил президент.
Путин на совещании с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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БезопасностьРоссияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Киев
 
 
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