https://ria.ru/20250227/putin-2001978404.html

Путин заявил о росте числа кибератак на отечественную инфраструктуру

Путин заявил о росте числа кибератак на отечественную инфраструктуру - РИА Новости, 27.02.2025

Путин заявил о росте числа кибератак на отечественную инфраструктуру

Число кибератак на отечественную информационную инфраструктуру растет, нанося ущерб государству и бизнесу, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:50:00+03:00

2025-02-27T15:50:00+03:00

2025-02-27T15:50:00+03:00

технологии

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Число кибератак на отечественную информационную инфраструктуру растет, нанося ущерб государству и бизнесу, заявил президент России Владимир Путин. "По мере развития цифровых технологий, растет и число кибератак на отечественную информационную инфраструктуру, в том числе и на официальные государственные сайты, ресурсы и сервис госкорпораций и ведомств. Причем такие преступления носят системный, многоаспектный, многовекторный характер, то есть причиняют ущерб и государству, и бизнесу, и гражданам", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.

https://ria.ru/20250227/putin-2001975196.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

технологии, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)