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Путин заявил о росте числа кибератак на отечественную инфраструктуру - РИА Новости, 27.02.2025
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15:50 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/putin-2001978404.html
Путин заявил о росте числа кибератак на отечественную инфраструктуру
Путин заявил о росте числа кибератак на отечественную инфраструктуру - РИА Новости, 27.02.2025
Путин заявил о росте числа кибератак на отечественную инфраструктуру
Число кибератак на отечественную информационную инфраструктуру растет, нанося ущерб государству и бизнесу, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:50:00+03:00
2025-02-27T15:50:00+03:00
технологии
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Число кибератак на отечественную информационную инфраструктуру растет, нанося ущерб государству и бизнесу, заявил президент России Владимир Путин. "По мере развития цифровых технологий, растет и число кибератак на отечественную информационную инфраструктуру, в том числе и на официальные государственные сайты, ресурсы и сервис госкорпораций и ведомств. Причем такие преступления носят системный, многоаспектный, многовекторный характер, то есть причиняют ущерб и государству, и бизнесу, и гражданам", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.
https://ria.ru/20250227/putin-2001975196.html
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технологии, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Технологии, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин заявил о росте числа кибератак на отечественную инфраструктуру

Путин заявил о росте числа кибератак на российскую информационную инфраструктуру

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Число кибератак на отечественную информационную инфраструктуру растет, нанося ущерб государству и бизнесу, заявил президент России Владимир Путин.
"По мере развития цифровых технологий, растет и число кибератак на отечественную информационную инфраструктуру, в том числе и на официальные государственные сайты, ресурсы и сервис госкорпораций и ведомств. Причем такие преступления носят системный, многоаспектный, многовекторный характер, то есть причиняют ущерб и государству, и бизнесу, и гражданам", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин обращается с видеоприветствием к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии, который проходит в Гродно - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Путин поручил спецслужбам искать новые методы нейтрализации киберугроз
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