https://ria.ru/20250227/putin-2001978215.html
Путин связал изменения в мире успехами военных на СВО
Путин связал изменения в мире успехами военных на СВО - РИА Новости, 27.02.2025
Путин связал изменения в мире успехами военных на СВО
Президент России Владимир Путин заявил, что изменения на мировой арене во многом являются результатом стойкости бойцов Вооруженных сил РФ на поле боя. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:49:00+03:00
2025-02-27T15:49:00+03:00
2025-02-27T15:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что изменения на мировой арене во многом являются результатом стойкости бойцов Вооруженных сил РФ на поле боя. "Сегодняшние динамичные изменения в международном ландшафте - это в огромной степени результат мужества и стойкости наших Вооруженных сил, наших Героев. Именно они своей доблестью, своими ежедневными победами создали условия для начала серьезного диалога, диалога о решении и украинского и других кризисов", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.
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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, В мире
Путин связал изменения в мире успехами военных на СВО
Путин назвал изменения в мире результатом стойкости ВС России на поле боя