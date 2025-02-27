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Путин отметил действия ФСБ во время СВО - РИА Новости, 27.02.2025
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15:47 27.02.2025 (обновлено: 15:54 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/putin-2001976898.html
Путин отметил действия ФСБ во время СВО
Путин отметил действия ФСБ во время СВО - РИА Новости, 27.02.2025
Путин отметил действия ФСБ во время СВО
Президент РФ Владимир Путин отметил действия Федеральной службы безопасности в ходе специальной военной операции в тылу врага, заслуги тех, кто защищал россиян... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:47:00+03:00
2025-02-27T15:54:00+03:00
россия
луганская народная республика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
донецкая народная республика
запорожская область
херсонская область
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил действия Федеральной службы безопасности в ходе специальной военной операции в тылу врага, заслуги тех, кто защищал россиян в новых регионах. "Особые слова признательности тем, кто в ходе специальной военной операции действовал в тылу врага, на линии боевого соприкосновения, в непростых условиях защищал безопасность людей наших в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях", - сказал Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии ФСБ.
https://ria.ru/20250227/putin-2001971907.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
запорожская область
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россия, луганская народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область
Россия, Луганская Народная Республика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
Путин отметил действия ФСБ во время СВО

Путин отметил действия сотрудников ФСБ по защите россиян в новых регионах

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил действия Федеральной службы безопасности в ходе специальной военной операции в тылу врага, заслуги тех, кто защищал россиян в новых регионах.
"Особые слова признательности тем, кто в ходе специальной военной операции действовал в тылу врага, на линии боевого соприкосновения, в непростых условиях защищал безопасность людей наших в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях", - сказал Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Путин призвал усилить работу контрразведки
Вчера, 15:35
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьХерсонская область
 
 
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