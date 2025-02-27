https://ria.ru/20250227/putin-2001976898.html

Путин отметил действия ФСБ во время СВО

Путин отметил действия ФСБ во время СВО - РИА Новости, 27.02.2025

Путин отметил действия ФСБ во время СВО

Президент РФ Владимир Путин отметил действия Федеральной службы безопасности в ходе специальной военной операции в тылу врага, заслуги тех, кто защищал россиян... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:47:00+03:00

2025-02-27T15:47:00+03:00

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россия

луганская народная республика

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

донецкая народная республика

запорожская область

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил действия Федеральной службы безопасности в ходе специальной военной операции в тылу врага, заслуги тех, кто защищал россиян в новых регионах. "Особые слова признательности тем, кто в ходе специальной военной операции действовал в тылу врага, на линии боевого соприкосновения, в непростых условиях защищал безопасность людей наших в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях", - сказал Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии ФСБ.

https://ria.ru/20250227/putin-2001971907.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

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россия, луганская народная республика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область