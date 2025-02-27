https://ria.ru/20250227/putin-2001975341.html

Путин поручил ФСБ следить за реализацией Гособоронзаказа

Путин поручил ФСБ следить за реализацией Гособоронзаказа - РИА Новости, 27.02.2025

Путин поручил ФСБ следить за реализацией Гособоронзаказа

Президент России Владимир Путин поручил ФСБ следить за реализацией Гособоронзаказа и национальных проектов. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:43:00+03:00

2025-02-27T15:43:00+03:00

2025-02-27T15:43:00+03:00

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799521945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23294053406cb463b4e785c39c03abb7.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ФСБ следить за реализацией Гособоронзаказа и национальных проектов. "В поле вашего постоянного внимания должны находиться реализация Гособоронзаказа и нацпроектов, продолжение долгосрочных федеральных и региональных программ", - сказал Путин на заседании коллегии ФСБ.

https://ria.ru/20250227/putin-2001973131.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность