https://ria.ru/20250227/putin-2001975341.html
Путин поручил ФСБ следить за реализацией Гособоронзаказа
Путин поручил ФСБ следить за реализацией Гособоронзаказа - РИА Новости, 27.02.2025
Путин поручил ФСБ следить за реализацией Гособоронзаказа
Президент России Владимир Путин поручил ФСБ следить за реализацией Гособоронзаказа и национальных проектов. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:43:00+03:00
2025-02-27T15:43:00+03:00
2025-02-27T15:43:00+03:00
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ФСБ следить за реализацией Гособоронзаказа и национальных проектов. "В поле вашего постоянного внимания должны находиться реализация Гособоронзаказа и нацпроектов, продолжение долгосрочных федеральных и региональных программ", - сказал Путин на заседании коллегии ФСБ.
https://ria.ru/20250227/putin-2001973131.html
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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Путин поручил ФСБ следить за реализацией Гособоронзаказа
Путин поручил ФСБ следить за реализацией Гособоронзаказа и нацпроектов