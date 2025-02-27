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Путин поручил спецслужбам искать новые методы нейтрализации киберугроз - РИА Новости, 27.02.2025
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15:42 27.02.2025 (обновлено: 15:43 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/putin-2001975196.html
Путин поручил спецслужбам искать новые методы нейтрализации киберугроз
Путин поручил спецслужбам искать новые методы нейтрализации киберугроз - РИА Новости, 27.02.2025
Путин поручил спецслужбам искать новые методы нейтрализации киберугроз
Президент России Владимир Путин поручил спецслужбам РФ искать новые методы нейтрализации киберугроз. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:42:00+03:00
2025-02-27T15:43:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
технологии
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил спецслужбам РФ искать новые методы нейтрализации киберугроз. "Повысить безопасность отечественной информационной инфраструктуры, искать новые методы нейтрализации киберугроз - задача в том числе и вашего ведомства", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.
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безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Технологии
Путин поручил спецслужбам искать новые методы нейтрализации киберугроз

Путин призвал повысить безопасность отечественной информационной инфраструктуры

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с видеоприветствием к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии, который проходит в Гродно
Президент РФ Владимир Путин обращается с видеоприветствием к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии, который проходит в Гродно - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил спецслужбам РФ искать новые методы нейтрализации киберугроз.
"Повысить безопасность отечественной информационной инфраструктуры, искать новые методы нейтрализации киберугроз - задача в том числе и вашего ведомства", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Исследование выявило самый распространенный метод кибератак на госструктуры
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БезопасностьРоссияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Технологии
 
 
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