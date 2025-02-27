https://ria.ru/20250227/putin-2001975196.html
Путин поручил спецслужбам искать новые методы нейтрализации киберугроз
Путин поручил спецслужбам искать новые методы нейтрализации киберугроз - РИА Новости, 27.02.2025
Путин поручил спецслужбам искать новые методы нейтрализации киберугроз
Президент России Владимир Путин поручил спецслужбам РФ искать новые методы нейтрализации киберугроз. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:42:00+03:00
2025-02-27T15:42:00+03:00
2025-02-27T15:43:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
технологии
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил спецслужбам РФ искать новые методы нейтрализации киберугроз. "Повысить безопасность отечественной информационной инфраструктуры, искать новые методы нейтрализации киберугроз - задача в том числе и вашего ведомства", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.
https://ria.ru/20240903/posledstvija-1970127379.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Технологии
Путин поручил спецслужбам искать новые методы нейтрализации киберугроз
Путин призвал повысить безопасность отечественной информационной инфраструктуры