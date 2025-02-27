https://ria.ru/20250227/putin-2001975196.html

Путин поручил спецслужбам искать новые методы нейтрализации киберугроз

Путин поручил спецслужбам искать новые методы нейтрализации киберугроз - РИА Новости, 27.02.2025

Путин поручил спецслужбам искать новые методы нейтрализации киберугроз

Президент России Владимир Путин поручил спецслужбам РФ искать новые методы нейтрализации киберугроз. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:42:00+03:00

2025-02-27T15:42:00+03:00

2025-02-27T15:43:00+03:00

безопасность

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

технологии

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил спецслужбам РФ искать новые методы нейтрализации киберугроз. "Повысить безопасность отечественной информационной инфраструктуры, искать новые методы нейтрализации киберугроз - задача в том числе и вашего ведомства", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

https://ria.ru/20240903/posledstvija-1970127379.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии