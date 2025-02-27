Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил важность антикоррупционной работы ФСБ - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 27.02.2025 (обновлено: 16:04 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/putin-2001973680.html
Путин отметил важность антикоррупционной работы ФСБ
Путин отметил важность антикоррупционной работы ФСБ - РИА Новости, 27.02.2025
Путин отметил важность антикоррупционной работы ФСБ
Президент России Владимир Путин отметил важность антикоррупционной работы ФСБ. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:39:00+03:00
2025-02-27T16:04:00+03:00
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
коррупция
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_0:0:3415:1922_1920x0_80_0_0_1b860a5c3c501e43ab2979d07070430f.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность антикоррупционной работы ФСБ."Более активно следует вести работу по противодействию коррупции. В поле вашего постоянного внимания должны находиться реализация гособоронзаказа и нацпроектов, продвижение долгосрочных федеральных и региональных программ", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.Глава государства также указал на то, что защита законных прав отечественного бизнеса, борьба с преступлениями в финансовой и банковской сфере - это одна из основ конкурентоспособности российской национальной юрисдикции и благоприятного инвестиционного климата в России."Это чрезвычайно важно", - сказал президент.
https://ria.ru/20250227/putin-2001966312.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976908033_548:0:3279:2048_1920x0_80_0_0_eb66201de0641231c3b2e33a66595e74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), коррупция, общество
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Коррупция, Общество
Путин отметил важность антикоррупционной работы ФСБ

Путин призвал ФСБ активнее работать над противодействием коррупции

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность антикоррупционной работы ФСБ.
"Более активно следует вести работу по противодействию коррупции. В поле вашего постоянного внимания должны находиться реализация гособоронзаказа и нацпроектов, продвижение долгосрочных федеральных и региональных программ", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.
Глава государства также указал на то, что защита законных прав отечественного бизнеса, борьба с преступлениями в финансовой и банковской сфере - это одна из основ конкурентоспособности российской национальной юрисдикции и благоприятного инвестиционного климата в России.
"Это чрезвычайно важно", - сказал президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Путин предложил определить приоритеты работы ФСБ на будущее
Вчера, 15:22
 
РоссияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)КоррупцияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала