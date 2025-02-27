https://ria.ru/20250227/putin-2001973680.html

Путин отметил важность антикоррупционной работы ФСБ

Путин отметил важность антикоррупционной работы ФСБ - РИА Новости, 27.02.2025

Путин отметил важность антикоррупционной работы ФСБ

Президент России Владимир Путин отметил важность антикоррупционной работы ФСБ. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:39:00+03:00

2025-02-27T15:39:00+03:00

2025-02-27T16:04:00+03:00

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

коррупция

общество

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность антикоррупционной работы ФСБ."Более активно следует вести работу по противодействию коррупции. В поле вашего постоянного внимания должны находиться реализация гособоронзаказа и нацпроектов, продвижение долгосрочных федеральных и региональных программ", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.Глава государства также указал на то, что защита законных прав отечественного бизнеса, борьба с преступлениями в финансовой и банковской сфере - это одна из основ конкурентоспособности российской национальной юрисдикции и благоприятного инвестиционного климата в России."Это чрезвычайно важно", - сказал президент.

https://ria.ru/20250227/putin-2001966312.html

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2025

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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), коррупция, общество