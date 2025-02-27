https://ria.ru/20250227/putin-2001973680.html
Путин отметил важность антикоррупционной работы ФСБ
Путин отметил важность антикоррупционной работы ФСБ - РИА Новости, 27.02.2025
Путин отметил важность антикоррупционной работы ФСБ
Президент России Владимир Путин отметил важность антикоррупционной работы ФСБ. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:39:00+03:00
2025-02-27T15:39:00+03:00
2025-02-27T16:04:00+03:00
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
коррупция
общество
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность антикоррупционной работы ФСБ."Более активно следует вести работу по противодействию коррупции. В поле вашего постоянного внимания должны находиться реализация гособоронзаказа и нацпроектов, продвижение долгосрочных федеральных и региональных программ", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.Глава государства также указал на то, что защита законных прав отечественного бизнеса, борьба с преступлениями в финансовой и банковской сфере - это одна из основ конкурентоспособности российской национальной юрисдикции и благоприятного инвестиционного климата в России."Это чрезвычайно важно", - сказал президент.
https://ria.ru/20250227/putin-2001966312.html
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россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), коррупция, общество
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Коррупция, Общество
Путин отметил важность антикоррупционной работы ФСБ
Путин призвал ФСБ активнее работать над противодействием коррупции