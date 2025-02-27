https://ria.ru/20250227/putin-2001973131.html
Путин оценил работу ФСБ в минувшем году
Путин оценил работу ФСБ в минувшем году - РИА Новости, 27.02.2025
Путин оценил работу ФСБ в минувшем году
Сотрудники ФСБ в 2024 году действовали грамотно, надежно защищали конституционный строй, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:37:00+03:00
2025-02-27T15:37:00+03:00
2025-02-27T15:37:00+03:00
безопасность
владимир путин
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сотрудники ФСБ в 2024 году действовали грамотно, надежно защищали конституционный строй, заявил президент России Владимир Путин. "Ваши профильные подразделения действовали оперативно и грамотно, отстаивали суверенитет и национальные интересы России, права наших граждан, надежно защищали конституционный строй, боролись с терроризмом и экстремизмом, преступностью, вели сложные контрразведывательные операции", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.
https://ria.ru/20250227/putin-2001967076.html
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безопасность, владимир путин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Владимир Путин, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин оценил работу ФСБ в минувшем году
Путин заявил, что сотрудники ФСБ в 2024 году действовали грамотно