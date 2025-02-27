https://ria.ru/20250227/putin-2001971907.html
Путин призвал усилить работу контрразведки
Путин призвал усилить работу контрразведки - РИА Новости, 27.02.2025
Путин призвал усилить работу контрразведки
Активность иностранных разведывательных служб в период специальной военной операции возросла, необходимо усилить работу контрразведки, сообщил президент России... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:35:00+03:00
2025-02-27T15:35:00+03:00
2025-02-27T16:42:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Активность иностранных разведывательных служб в период специальной военной операции возросла, необходимо усилить работу контрразведки, сообщил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ РФ."Регулярные сводки и донесения показывают, что активность иностранных разведслужб в период проведения специальной военной операции возросла, повысился уровень их технической оснащенности, а значит необходимо серьезно усилить контрразведывательное прикрытие информации военного и стратегического характера", - сказал Путин.Российский лидер также уточнил, что речь идет об информации, связанной с государственным и военным управлением, созданием новейших вооружений, передовых технологий в других отраслях.
https://ria.ru/20250227/putin-2001970929.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин призвал усилить работу контрразведки
Путин призвал усилить работу контрразведки из-за активности разведслужб в мире