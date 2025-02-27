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Путин призвал усилить работу контрразведки - РИА Новости, 27.02.2025
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15:35 27.02.2025 (обновлено: 16:42 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/putin-2001971907.html
Путин призвал усилить работу контрразведки
Путин призвал усилить работу контрразведки - РИА Новости, 27.02.2025
Путин призвал усилить работу контрразведки
Активность иностранных разведывательных служб в период специальной военной операции возросла, необходимо усилить работу контрразведки, сообщил президент России... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:35:00+03:00
2025-02-27T16:42:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Активность иностранных разведывательных служб в период специальной военной операции возросла, необходимо усилить работу контрразведки, сообщил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ РФ."Регулярные сводки и донесения показывают, что активность иностранных разведслужб в период проведения специальной военной операции возросла, повысился уровень их технической оснащенности, а значит необходимо серьезно усилить контрразведывательное прикрытие информации военного и стратегического характера", - сказал Путин.Российский лидер также уточнил, что речь идет об информации, связанной с государственным и военным управлением, созданием новейших вооружений, передовых технологий в других отраслях.
https://ria.ru/20250227/putin-2001970929.html
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безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин призвал усилить работу контрразведки

Путин призвал усилить работу контрразведки из-за активности разведслужб в мире

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Активность иностранных разведывательных служб в период специальной военной операции возросла, необходимо усилить работу контрразведки, сообщил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ РФ.
"Регулярные сводки и донесения показывают, что активность иностранных разведслужб в период проведения специальной военной операции возросла, повысился уровень их технической оснащенности, а значит необходимо серьезно усилить контрразведывательное прикрытие информации военного и стратегического характера", - сказал Путин.
Российский лидер также уточнил, что речь идет об информации, связанной с государственным и военным управлением, созданием новейших вооружений, передовых технологий в других отраслях.
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