https://ria.ru/20250227/putin-2001971907.html

Путин призвал усилить работу контрразведки

Путин призвал усилить работу контрразведки - РИА Новости, 27.02.2025

Путин призвал усилить работу контрразведки

Активность иностранных разведывательных служб в период специальной военной операции возросла, необходимо усилить работу контрразведки, сообщил президент России... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:35:00+03:00

2025-02-27T15:35:00+03:00

2025-02-27T16:42:00+03:00

безопасность

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Активность иностранных разведывательных служб в период специальной военной операции возросла, необходимо усилить работу контрразведки, сообщил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ РФ."Регулярные сводки и донесения показывают, что активность иностранных разведслужб в период проведения специальной военной операции возросла, повысился уровень их технической оснащенности, а значит необходимо серьезно усилить контрразведывательное прикрытие информации военного и стратегического характера", - сказал Путин.Российский лидер также уточнил, что речь идет об информации, связанной с государственным и военным управлением, созданием новейших вооружений, передовых технологий в других отраслях.

https://ria.ru/20250227/putin-2001970929.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)