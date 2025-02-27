https://ria.ru/20250227/putin-2001971682.html
Путин призвал защитить инновационные разработки от воровства
Путин призвал защитить инновационные разработки от воровства - РИА Новости, 27.02.2025
Путин призвал защитить инновационные разработки от воровства
Россия должна защищать свои инновационные разработки от воровства со стороны конкурентов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:34:00+03:00
2025-02-27T15:34:00+03:00
2025-02-27T17:25:00+03:00
наука
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия должна защищать свои инновационные разработки от воровства со стороны конкурентов, заявил президент РФ Владимир Путин."Свои инновации мы, конечно же, должны защищать от воровства и недобросовестного использования со стороны наших конкурентов", - сказал Путин во время выступления на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.
https://ria.ru/20250227/putin-2001969443.html
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владимир путин, россия
Наука, Владимир Путин, Россия
Путин призвал защитить инновационные разработки от воровства
Путин: необходимо защищать инновационные разработки от воровства конкурентов