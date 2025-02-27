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Запад попытается сорвать диалог России с США, заявил Путин - РИА Новости, 27.02.2025
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15:31 27.02.2025 (обновлено: 15:34 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/putin-2001970929.html
Запад попытается сорвать диалог России с США, заявил Путин
Запад попытается сорвать диалог России с США, заявил Путин - РИА Новости, 27.02.2025
Запад попытается сорвать диалог России с США, заявил Путин
Западные элиты настроены на сохранение нестабильности в мире и будут стараться сорвать диалог России и США, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.02.2025
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2025-02-27T15:34:00+03:00
россия
сша
владимир путин
запад
в мире
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Западные элиты настроены на сохранение нестабильности в мире и будут стараться сорвать диалог России и США, заявил президент России Владимир Путин."Понимаем, что не всех устраивает возобновление российско-американских контактов. Часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире. И эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог. Мы это с вами видим", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.
https://ria.ru/20250227/putin-2001969904.html
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россия, сша, владимир путин, запад, в мире
Россия, США, Владимир Путин, Запад, В мире
Запад попытается сорвать диалог России с США, заявил Путин

Путин заявил, что западные элиты будут стараться сорвать диалог России и США

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Западные элиты настроены на сохранение нестабильности в мире и будут стараться сорвать диалог России и США, заявил президент России Владимир Путин.
"Понимаем, что не всех устраивает возобновление российско-американских контактов. Часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире. И эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог. Мы это с вами видим", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Запад сам разваливает свое внутреннее устройство, заявил Путин
Вчера, 15:28
 
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