https://ria.ru/20250227/putin-2001970929.html
Запад попытается сорвать диалог России с США, заявил Путин
Запад попытается сорвать диалог России с США, заявил Путин - РИА Новости, 27.02.2025
Запад попытается сорвать диалог России с США, заявил Путин
Западные элиты настроены на сохранение нестабильности в мире и будут стараться сорвать диалог России и США, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:31:00+03:00
2025-02-27T15:31:00+03:00
2025-02-27T15:34:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Западные элиты настроены на сохранение нестабильности в мире и будут стараться сорвать диалог России и США, заявил президент России Владимир Путин."Понимаем, что не всех устраивает возобновление российско-американских контактов. Часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире. И эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог. Мы это с вами видим", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.
https://ria.ru/20250227/putin-2001969904.html
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россия, сша, владимир путин, запад, в мире
Россия, США, Владимир Путин, Запад, В мире
Запад попытается сорвать диалог России с США, заявил Путин
Путин заявил, что западные элиты будут стараться сорвать диалог России и США