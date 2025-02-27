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Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность граждан в приграничье - РИА Новости, 27.02.2025
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15:30 27.02.2025 (обновлено: 15:37 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/putin-2001970451.html
Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность граждан в приграничье
Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность граждан в приграничье - РИА Новости, 27.02.2025
Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность граждан в приграничье
Президент России Владимир Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность граждан на приграничных территориях. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:30:00+03:00
2025-02-27T15:37:00+03:00
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
россия
безопасность
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность граждан на приграничных территориях."Во взаимодействии с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД, местными органами власти обеспечить безопасность людей в приграничных населенных пунктах, решительно и наступательно нужно бороться с экстремизмом и терроризмом", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.
https://ria.ru/20250227/putin-2001971907.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, россия, безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин, Россия, Безопасность, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность граждан в приграничье

Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность граждан на приграничных территориях

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность граждан на приграничных территориях.
"Во взаимодействии с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД, местными органами власти обеспечить безопасность людей в приграничных населенных пунктах, решительно и наступательно нужно бороться с экстремизмом и терроризмом", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Путин призвал усилить работу контрразведки
Вчера, 15:35
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинРоссияБезопасностьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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