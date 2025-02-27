https://ria.ru/20250227/putin-2001970451.html
Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность граждан в приграничье
Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность граждан в приграничье - РИА Новости, 27.02.2025
Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность граждан в приграничье
Президент России Владимир Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность граждан на приграничных территориях. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:30:00+03:00
2025-02-27T15:30:00+03:00
2025-02-27T15:37:00+03:00
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность граждан на приграничных территориях."Во взаимодействии с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД, местными органами власти обеспечить безопасность людей в приграничных населенных пунктах, решительно и наступательно нужно бороться с экстремизмом и терроризмом", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.
https://ria.ru/20250227/putin-2001971907.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, россия, безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин, Россия, Безопасность, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность граждан в приграничье
Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность граждан на приграничных территориях