https://ria.ru/20250227/putin-2001970451.html

Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность граждан в приграничье

Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность граждан в приграничье - РИА Новости, 27.02.2025

Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность граждан в приграничье

Президент России Владимир Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность граждан на приграничных территориях. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:30:00+03:00

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2025-02-27T15:37:00+03:00

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

россия

безопасность

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность граждан на приграничных территориях."Во взаимодействии с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД, местными органами власти обеспечить безопасность людей в приграничных населенных пунктах, решительно и наступательно нужно бороться с экстремизмом и терроризмом", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

https://ria.ru/20250227/putin-2001971907.html

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2025

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, россия, безопасность, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)