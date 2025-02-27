https://ria.ru/20250227/putin-2001970360.html

Путин призвал пресекать попытки расколоть российское общество

Путин призвал пресекать попытки расколоть российское общество - РИА Новости, 27.02.2025

Путин призвал пресекать попытки расколоть российское общество

Президент Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, назвал экстремизм одной из линий атак на Россию и призвал пресекать любые попытки расколоть общество. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:30:00+03:00

2025-02-27T15:30:00+03:00

2025-02-27T17:35:00+03:00

владимир путин

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

безопасность

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, назвал экстремизм одной из линий атак на Россию и призвал пресекать любые попытки расколоть общество."Решительно и наступательно нужно бороться с экстремизмом и терроризмом, пресекать любые попытки разобщить, расколоть наше общество, стравить между собой представителей разных национальностей и религий. Мы с вами хорошо понимаем, что это одна из линий атак на Россию, на наше многонациональное и многоконфессиональное государство", — сказал глава государства.Он отметил, что за последний год выросло количество преступлений террористической направленности, причем больше половины из них спланированы и организованы украинскими спецслужбами. ФСБ, другим ведомствам и правоохранительным органам при координации Национального антитеррористического комитета надо максимально эффективно использовать имеющиеся силы и средства, подчеркнул Путин.По его словам, сводки и донесения показывают, что за время проведения СВО усилилась активность иностранных разведслужб. Поэтому, считает президент, нужно серьезно усилить контрразведывательное прикрытие информации военного и стратегического характера, уделить особое внимание превентивным мерам по защите военных и промышленных объектов от террористических атак, укреплять антитеррористический потенциал в новых регионах.ФСБ необходимо продолжать системную работу по всем профильным направлениям, заключил он.

https://ria.ru/20250211/terakt-1998600659.html

https://ria.ru/20250115/otrava-1993698131.html

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владимир путин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, безопасность