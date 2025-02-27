Путин призвал пресекать попытки расколоть российское общество
Путин призвал пресекать любые попытки расколоть российское общество
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, назвал экстремизм одной из линий атак на Россию и призвал пресекать любые попытки расколоть общество.
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"Решительно и наступательно нужно бороться с экстремизмом и терроризмом, пресекать любые попытки разобщить, расколоть наше общество, стравить между собой представителей разных национальностей и религий. Мы с вами хорошо понимаем, что это одна из линий атак на Россию, на наше многонациональное и многоконфессиональное государство", — сказал глава государства.
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Он отметил, что за последний год выросло количество преступлений террористической направленности, причем больше половины из них спланированы и организованы украинскими спецслужбами. ФСБ, другим ведомствам и правоохранительным органам при координации Национального антитеррористического комитета надо максимально эффективно использовать имеющиеся силы и средства, подчеркнул Путин.
По его словам, сводки и донесения показывают, что за время проведения СВО усилилась активность иностранных разведслужб. Поэтому, считает президент, нужно серьезно усилить контрразведывательное прикрытие информации военного и стратегического характера, уделить особое внимание превентивным мерам по защите военных и промышленных объектов от террористических атак, укреплять антитеррористический потенциал в новых регионах.
ФСБ необходимо продолжать системную работу по всем профильным направлениям, заключил он.
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