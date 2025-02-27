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Путин призвал пресекать попытки расколоть российское общество - РИА Новости, 27.02.2025
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15:30 27.02.2025 (обновлено: 17:35 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/putin-2001970360.html
Путин призвал пресекать попытки расколоть российское общество
Путин призвал пресекать попытки расколоть российское общество - РИА Новости, 27.02.2025
Путин призвал пресекать попытки расколоть российское общество
Президент Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, назвал экстремизм одной из линий атак на Россию и призвал пресекать любые попытки расколоть общество. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:30:00+03:00
2025-02-27T17:35:00+03:00
владимир путин
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
безопасность
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, назвал экстремизм одной из линий атак на Россию и призвал пресекать любые попытки расколоть общество."Решительно и наступательно нужно бороться с экстремизмом и терроризмом, пресекать любые попытки разобщить, расколоть наше общество, стравить между собой представителей разных национальностей и религий. Мы с вами хорошо понимаем, что это одна из линий атак на Россию, на наше многонациональное и многоконфессиональное государство", — сказал глава государства.Он отметил, что за последний год выросло количество преступлений террористической направленности, причем больше половины из них спланированы и организованы украинскими спецслужбами. ФСБ, другим ведомствам и правоохранительным органам при координации Национального антитеррористического комитета надо максимально эффективно использовать имеющиеся силы и средства, подчеркнул Путин.По его словам, сводки и донесения показывают, что за время проведения СВО усилилась активность иностранных разведслужб. Поэтому, считает президент, нужно серьезно усилить контрразведывательное прикрытие информации военного и стратегического характера, уделить особое внимание превентивным мерам по защите военных и промышленных объектов от террористических атак, укреплять антитеррористический потенциал в новых регионах.ФСБ необходимо продолжать системную работу по всем профильным направлениям, заключил он.
https://ria.ru/20250211/terakt-1998600659.html
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владимир путин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, безопасность
Владимир Путин, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество, Безопасность
Путин призвал пресекать попытки расколоть российское общество

Путин призвал пресекать любые попытки расколоть российское общество

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, назвал экстремизм одной из линий атак на Россию и призвал пресекать любые попытки расколоть общество.
«
"Решительно и наступательно нужно бороться с экстремизмом и терроризмом, пресекать любые попытки разобщить, расколоть наше общество, стравить между собой представителей разных национальностей и религий. Мы с вами хорошо понимаем, что это одна из линий атак на Россию, на наше многонациональное и многоконфессиональное государство", — сказал глава государства.
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Он отметил, что за последний год выросло количество преступлений террористической направленности, причем больше половины из них спланированы и организованы украинскими спецслужбами. ФСБ, другим ведомствам и правоохранительным органам при координации Национального антитеррористического комитета надо максимально эффективно использовать имеющиеся силы и средства, подчеркнул Путин.
По его словам, сводки и донесения показывают, что за время проведения СВО усилилась активность иностранных разведслужб. Поэтому, считает президент, нужно серьезно усилить контрразведывательное прикрытие информации военного и стратегического характера, уделить особое внимание превентивным мерам по защите военных и промышленных объектов от террористических атак, укреплять антитеррористический потенциал в новых регионах.
ФСБ необходимо продолжать системную работу по всем профильным направлениям, заключил он.
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Владимир ПутинРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ОбществоБезопасность
 
 
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