https://ria.ru/20250227/putin-2001969904.html
Запад сам разваливает свое внутреннее устройство, заявил Путин
Запад сам разваливает свое внутреннее устройство, заявил Путин - РИА Новости, 27.02.2025
Запад сам разваливает свое внутреннее устройство, заявил Путин
Действия Запада привели к тому, что их внутреннее устройство стало разваливаться, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:28:00+03:00
2025-02-27T15:28:00+03:00
2025-02-27T15:32:00+03:00
владимир путин
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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запад
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Действия Запада привели к тому, что их внутреннее устройство стало разваливаться, заявил президент России Владимир Путин."Важно, что наши сегодняшние партнёры демонстрируют прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказываются от многих стереотипов, так называемых правил и мессианских идеологических клише своих предшественников, которые, собственно, и привели к кризису всей системы международных отношений. Да и, собственно говоря, мы с вами видим это тоже, начали разваливать изнутри само западное сообщество. Об этом говорят проблемы и в экономике многих западных стран, и во внутренней политике. Мы все это видим, особенно это ярко проявляется в ходе внутриполитических событий в этих странах", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.
https://ria.ru/20250227/putin-2001970929.html
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владимир путин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, запад
Владимир Путин, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире, Запад
Запад сам разваливает свое внутреннее устройство, заявил Путин
Путин заявил, что действия Запада приводят к развалу его внутреннего устройства