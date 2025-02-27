https://ria.ru/20250227/putin-2001969904.html

Запад сам разваливает свое внутреннее устройство, заявил Путин

Запад сам разваливает свое внутреннее устройство, заявил Путин - РИА Новости, 27.02.2025

Запад сам разваливает свое внутреннее устройство, заявил Путин

Действия Запада привели к тому, что их внутреннее устройство стало разваливаться, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:28:00+03:00

2025-02-27T15:28:00+03:00

2025-02-27T15:32:00+03:00

владимир путин

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

запад

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Действия Запада привели к тому, что их внутреннее устройство стало разваливаться, заявил президент России Владимир Путин."Важно, что наши сегодняшние партнёры демонстрируют прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказываются от многих стереотипов, так называемых правил и мессианских идеологических клише своих предшественников, которые, собственно, и привели к кризису всей системы международных отношений. Да и, собственно говоря, мы с вами видим это тоже, начали разваливать изнутри само западное сообщество. Об этом говорят проблемы и в экономике многих западных стран, и во внутренней политике. Мы все это видим, особенно это ярко проявляется в ходе внутриполитических событий в этих странах", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.

https://ria.ru/20250227/putin-2001970929.html

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2025

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владимир путин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, запад