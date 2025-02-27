https://ria.ru/20250227/putin-2001969658.html

Путин заявил о гордости за пограничников, принявших удар при атаке ВСУ

Путин заявил о гордости за пограничников, принявших удар при атаке ВСУ - РИА Новости, 27.02.2025

Путин заявил о гордости за пограничников, принявших удар при атаке ВСУ

Россия гордится доблестью приграничных сил, которые приняли удар в ходе атаки на Россию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:28:00+03:00

2025-02-27T15:28:00+03:00

2025-02-27T15:38:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия гордится доблестью приграничных сил, которые приняли удар в ходе атаки на Россию, заявил президент РФ Владимир Путин."Гордимся доблестью пограничных подразделений ФСБ, которые приняли удар превосходящих вооруженных формирований противника в приграничных районах", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности.

https://ria.ru/20250227/putin-2001970451.html

россия

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2025

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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин