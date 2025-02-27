https://ria.ru/20250227/putin-2001969658.html
Путин заявил о гордости за пограничников, принявших удар при атаке ВСУ
Путин заявил о гордости за пограничников, принявших удар при атаке ВСУ - РИА Новости, 27.02.2025
Путин заявил о гордости за пограничников, принявших удар при атаке ВСУ
Россия гордится доблестью приграничных сил, которые приняли удар в ходе атаки на Россию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:28:00+03:00
2025-02-27T15:28:00+03:00
2025-02-27T15:38:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия гордится доблестью приграничных сил, которые приняли удар в ходе атаки на Россию, заявил президент РФ Владимир Путин."Гордимся доблестью пограничных подразделений ФСБ, которые приняли удар превосходящих вооруженных формирований противника в приграничных районах", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин
Россия, Специальная военная операция на Украине, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин
Путин заявил о гордости за пограничников, принявших удар при атаке ВСУ
Путин: РФ гордится доблестью пограничных сил, принявших удар при атаке ВСУ