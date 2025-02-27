https://ria.ru/20250227/putin-2001969213.html

Путин: Россия не отказывалась от решения украинского конфликта мирным путем

Путин: Россия не отказывалась от решения украинского конфликта мирным путем - РИА Новости, 27.02.2025

Путин: Россия не отказывалась от решения украинского конфликта мирным путем

Россия никогда не отказывалась от решения украинского конфликта мирным путем, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:26:00+03:00

2025-02-27T15:26:00+03:00

2025-02-27T15:37:00+03:00

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия никогда не отказывалась от решения украинского конфликта мирным путем, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства на расширенном заседании коллегии ФСБ отметил, что вооруженные силы России создали условия для начала серьезного международного диалога."Диалога о фундаментальном решении и украинского, и других кризисов, в том числе и разумеется, мы всегда об этом говорим, никогда от этого не отказываемся, мирным путем", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250227/zaharova-2001927747.html

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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, в мире