https://ria.ru/20250227/putin-2001968591.html
Контакты с США вселяют определенные надежды, заявил Путин
Контакты с США вселяют определенные надежды, заявил Путин - РИА Новости, 27.02.2025
Контакты с США вселяют определенные надежды, заявил Путин
Контакты с администрацией президента США Дональда Трампа вселяют определенные надежды, заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:25:00+03:00
2025-02-27T15:25:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Контакты с администрацией президента США Дональда Трампа вселяют определенные надежды, заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ."Вы видите, мы все видим, как стремительно меняется мир, обстановка в мире. В этой связи отмечу, что первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды. Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, на постепенное решение колоссального объема накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре", — сказал президент.Глава государства отметил, что на Западе не всех устраивает возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном."Часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире. И эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог. Мы это с вами видим", — подчеркнул Путин.В то же время действия западных стран привели к тому, что их внутреннее устройство стало разваливаться, они столкнулись с проблемами в экономике."Важно, что наши сегодняшние партнеры демонстрируют прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказываются от многих стереотипов, так называемых правил и мессианских идеологических клише своих предшественников, которые, собственно, и привели к кризису всей системы международных отношений", — пояснил российский лидер.Президент заявил, что изменения на мировой арене — во многом результат стойкости российских военных на поле боя."Именно они своей доблестью, своими ежедневными победами создали условия для начала серьезного диалога, диалога о решении и украинского, и других кризисов", — сказал Путин.Глава государства добавил, что Москва никогда не отказывалась от решения украинского конфликта мирным путем.
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Путин о контактах с администрацией Трампа
Путин о контактах с администрацией Трампа
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сша, владимир путин, россия, в мире, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дональд трамп
США, Владимир Путин, Россия, В мире, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Дональд Трамп
Контакты с США вселяют определенные надежды, заявил Путин
Путин заявил, что контакты с администрацией Трампа вселяют определенные надежды
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости.
Контакты с администрацией президента США Дональда Трампа вселяют определенные надежды, заявил Владимир Путин на расширенном заседании
коллегии ФСБ.
"Вы видите, мы все видим, как стремительно меняется мир, обстановка в мире. В этой связи отмечу, что первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды. Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, на постепенное решение колоссального объема накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре", — сказал президент.
Глава государства отметил, что на Западе не всех устраивает возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном.
"Часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире. И эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог. Мы это с вами видим", — подчеркнул Путин.
В то же время действия западных стран привели к тому, что их внутреннее устройство стало разваливаться, они столкнулись с проблемами в экономике.
"Важно, что наши сегодняшние партнеры демонстрируют прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказываются от многих стереотипов, так называемых правил и мессианских идеологических клише своих предшественников, которые, собственно, и привели к кризису всей системы международных отношений", — пояснил российский лидер.
Президент заявил, что изменения на мировой арене — во многом результат стойкости российских военных на поле боя.
«
"Именно они своей доблестью, своими ежедневными победами создали условия для начала серьезного диалога, диалога о решении и украинского, и других кризисов", — сказал Путин.
Глава государства добавил, что Москва никогда не отказывалась от решения украинского конфликта мирным путем.