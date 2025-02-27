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Контакты с США вселяют определенные надежды, заявил Путин - РИА Новости, 27.02.2025
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15:25 27.02.2025 (обновлено: 16:00 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/putin-2001968591.html
Контакты с США вселяют определенные надежды, заявил Путин
Контакты с США вселяют определенные надежды, заявил Путин - РИА Новости, 27.02.2025
Контакты с США вселяют определенные надежды, заявил Путин
Контакты с администрацией президента США Дональда Трампа вселяют определенные надежды, заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ. РИА Новости, 27.02.2025
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Контакты с администрацией президента США Дональда Трампа вселяют определенные надежды, заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ."Вы видите, мы все видим, как стремительно меняется мир, обстановка в мире. В этой связи отмечу, что первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды. Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, на постепенное решение колоссального объема накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре", — сказал президент.Глава государства отметил, что на Западе не всех устраивает возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном."Часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире. И эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог. Мы это с вами видим", — подчеркнул Путин.В то же время действия западных стран привели к тому, что их внутреннее устройство стало разваливаться, они столкнулись с проблемами в экономике."Важно, что наши сегодняшние партнеры демонстрируют прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказываются от многих стереотипов, так называемых правил и мессианских идеологических клише своих предшественников, которые, собственно, и привели к кризису всей системы международных отношений", — пояснил российский лидер.Президент заявил, что изменения на мировой арене — во многом результат стойкости российских военных на поле боя.&quot;Именно они своей доблестью, своими ежедневными победами создали условия для начала серьезного диалога, диалога о решении и украинского, и других кризисов&quot;, — сказал Путин.Глава государства добавил, что Москва никогда не отказывалась от решения украинского конфликта мирным путем.
https://ria.ru/20250224/putin-2001373169.html
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Путин о контактах с администрацией Трампа
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сша, владимир путин, россия, в мире, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дональд трамп
США, Владимир Путин, Россия, В мире, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Дональд Трамп
Контакты с США вселяют определенные надежды, заявил Путин

Путин заявил, что контакты с администрацией Трампа вселяют определенные надежды

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Контакты с администрацией президента США Дональда Трампа вселяют определенные надежды, заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.
"Вы видите, мы все видим, как стремительно меняется мир, обстановка в мире. В этой связи отмечу, что первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды. Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, на постепенное решение колоссального объема накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре", — сказал президент.
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Глава государства отметил, что на Западе не всех устраивает возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном.
"Часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире. И эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог. Мы это с вами видим", — подчеркнул Путин.
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В то же время действия западных стран привели к тому, что их внутреннее устройство стало разваливаться, они столкнулись с проблемами в экономике.
"Важно, что наши сегодняшние партнеры демонстрируют прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказываются от многих стереотипов, так называемых правил и мессианских идеологических клише своих предшественников, которые, собственно, и привели к кризису всей системы международных отношений", — пояснил российский лидер.
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Президент заявил, что изменения на мировой арене — во многом результат стойкости российских военных на поле боя.
«

"Именно они своей доблестью, своими ежедневными победами создали условия для начала серьезного диалога, диалога о решении и украинского, и других кризисов", — сказал Путин.

Глава государства добавил, что Москва никогда не отказывалась от решения украинского конфликта мирным путем.
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