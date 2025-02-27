https://ria.ru/20250227/putin-2001967076.html

ФСБ справилась с задачами на 2024 год, заявил Путин

ФСБ справилась с задачами на 2024 год, заявил Путин - РИА Новости, 27.02.2025

ФСБ справилась с задачами на 2024 год, заявил Путин

Все поставленные перед Федеральной службой безопасности России задачи на 2024 год решались на высоком уровне, сообщил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:23:00+03:00

2025-02-27T15:23:00+03:00

2025-02-27T15:33:00+03:00

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

россия

безопасность

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Все поставленные перед Федеральной службой безопасности России задачи на 2024 год решались на высоком уровне, сообщил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ РФ."Отмечу, что все поставленные в прошлом году задачи в целом решались на высоком уровне, а конкретные результаты вашей деятельности показывают, что ФСБ является сильным, надежным и эффективным звеном в системе обеспечения национальной безопасности", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250227/putin-2001966312.html

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, россия, безопасность