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ФСБ справилась с задачами на 2024 год, заявил Путин - РИА Новости, 27.02.2025
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15:23 27.02.2025 (обновлено: 15:33 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/putin-2001967076.html
ФСБ справилась с задачами на 2024 год, заявил Путин
ФСБ справилась с задачами на 2024 год, заявил Путин - РИА Новости, 27.02.2025
ФСБ справилась с задачами на 2024 год, заявил Путин
Все поставленные перед Федеральной службой безопасности России задачи на 2024 год решались на высоком уровне, сообщил президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:23:00+03:00
2025-02-27T15:33:00+03:00
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Все поставленные перед Федеральной службой безопасности России задачи на 2024 год решались на высоком уровне, сообщил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ РФ."Отмечу, что все поставленные в прошлом году задачи в целом решались на высоком уровне, а конкретные результаты вашей деятельности показывают, что ФСБ является сильным, надежным и эффективным звеном в системе обеспечения национальной безопасности", - сказал Путин.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, россия, безопасность
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин, Россия, Безопасность
ФСБ справилась с задачами на 2024 год, заявил Путин

Путин заявил, что ФСБ выполнила задачи на 2024 год на высоком уровне

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Все поставленные перед Федеральной службой безопасности России задачи на 2024 год решались на высоком уровне, сообщил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ РФ.
"Отмечу, что все поставленные в прошлом году задачи в целом решались на высоком уровне, а конкретные результаты вашей деятельности показывают, что ФСБ является сильным, надежным и эффективным звеном в системе обеспечения национальной безопасности", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Путин предложил определить приоритеты работы ФСБ на будущее
Вчера, 15:22
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинРоссияБезопасность
 
 
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