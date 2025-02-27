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Путин предложил определить приоритеты работы ФСБ на будущее - РИА Новости, 27.02.2025
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15:22 27.02.2025 (обновлено: 15:26 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/putin-2001966312.html
Путин предложил определить приоритеты работы ФСБ на будущее
Путин предложил определить приоритеты работы ФСБ на будущее - РИА Новости, 27.02.2025
Путин предложил определить приоритеты работы ФСБ на будущее
Президент России Владимир Путин предложил участникам коллегии Федеральной службы безопасности определить приоритеты на будущее РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:22:00+03:00
2025-02-27T15:26:00+03:00
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил участникам коллегии Федеральной службы безопасности определить приоритеты на будущее"Сегодня на ежегодной коллегии Федеральной службы безопасности вам предстоит обсудить широкий круг профессиональных вопросов, обозначить приоритеты работы на будущее", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.
https://ria.ru/20250227/putin-2001967076.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин
Путин предложил определить приоритеты работы ФСБ на будущее

Путин предложил участникам коллегии ФСБ определить приоритеты на будущее

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил участникам коллегии Федеральной службы безопасности определить приоритеты на будущее
"Сегодня на ежегодной коллегии Федеральной службы безопасности вам предстоит обсудить широкий круг профессиональных вопросов, обозначить приоритеты работы на будущее", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
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