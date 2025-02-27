https://ria.ru/20250227/putin-2001966312.html
Путин предложил определить приоритеты работы ФСБ на будущее
Путин предложил определить приоритеты работы ФСБ на будущее - РИА Новости, 27.02.2025
Путин предложил определить приоритеты работы ФСБ на будущее
Президент России Владимир Путин предложил участникам коллегии Федеральной службы безопасности определить приоритеты на будущее РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T15:22:00+03:00
2025-02-27T15:22:00+03:00
2025-02-27T15:26:00+03:00
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил участникам коллегии Федеральной службы безопасности определить приоритеты на будущее"Сегодня на ежегодной коллегии Федеральной службы безопасности вам предстоит обсудить широкий круг профессиональных вопросов, обозначить приоритеты работы на будущее", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.
https://ria.ru/20250227/putin-2001967076.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин
Путин предложил определить приоритеты работы ФСБ на будущее
Путин предложил участникам коллегии ФСБ определить приоритеты на будущее