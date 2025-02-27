https://ria.ru/20250227/putin-2001924448.html

Путин отметил важность литературного наследия России

Путин отметил важность литературного наследия России - РИА Новости, 27.02.2025

Путин отметил важность литературного наследия России

Литературное наследие России и лучшие работы современных авторов имеют огромнейшее значение для укрепления нашего культурного, духовного и мировоззренческого... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T13:01:00+03:00

2025-02-27T13:01:00+03:00

2025-02-27T13:01:00+03:00

культура

россия

владимир путин

владимир мединский

культура

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Литературное наследие России и лучшие работы современных авторов имеют огромнейшее значение для укрепления нашего культурного, духовного и мировоззренческого суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин, приветствуя участников и гостей XVII внеочередного съезда Союза писателей России. "Всех вас объединяет бережное отношение к традициям нашей словесности, ее приверженности высоким идеалам, ценностям просвещения и созидания. Особо отмечу, что литературное наследие России и лучшие работы современных авторов имеют огромнейшее значение для укрепления нашего культурного, духовного и мировоззренческого суверенитета", - говорится в обращении президента, которое зачитал помощник главы государства Владимир Мединский. Президент подчеркнул, что во все времена для выдающихся писателей России, которые принадлежали к разным общественным и литературным течениям, главными темами были патриотизм, справедливость, уважение к человеку, к его правам и достоинству, а также ответственность за судьбу Родины и ее будущее. "Уверен, что вы и ваши коллеги будут следовать этим заветам и принципам", - добавил Путин и пожелал участникам успехов на творческом поприще.

https://ria.ru/20250101/putin-1992246943.html

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россия, владимир путин, владимир мединский, культура