Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил важность литературного наследия России - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:01 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/putin-2001924448.html
Путин отметил важность литературного наследия России
Путин отметил важность литературного наследия России - РИА Новости, 27.02.2025
Путин отметил важность литературного наследия России
Литературное наследие России и лучшие работы современных авторов имеют огромнейшее значение для укрепления нашего культурного, духовного и мировоззренческого... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T13:01:00+03:00
2025-02-27T13:01:00+03:00
культура
россия
владимир путин
владимир мединский
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799521945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23294053406cb463b4e785c39c03abb7.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Литературное наследие России и лучшие работы современных авторов имеют огромнейшее значение для укрепления нашего культурного, духовного и мировоззренческого суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин, приветствуя участников и гостей XVII внеочередного съезда Союза писателей России. "Всех вас объединяет бережное отношение к традициям нашей словесности, ее приверженности высоким идеалам, ценностям просвещения и созидания. Особо отмечу, что литературное наследие России и лучшие работы современных авторов имеют огромнейшее значение для укрепления нашего культурного, духовного и мировоззренческого суверенитета", - говорится в обращении президента, которое зачитал помощник главы государства Владимир Мединский. Президент подчеркнул, что во все времена для выдающихся писателей России, которые принадлежали к разным общественным и литературным течениям, главными темами были патриотизм, справедливость, уважение к человеку, к его правам и достоинству, а также ответственность за судьбу Родины и ее будущее. "Уверен, что вы и ваши коллеги будут следовать этим заветам и принципам", - добавил Путин и пожелал участникам успехов на творческом поприще.
https://ria.ru/20250101/putin-1992246943.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799521945_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1ba43298a829664b03326ed9d6c0fd23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, владимир мединский, культура
Культура, Россия, Владимир Путин, Владимир Мединский, Культура
Путин отметил важность литературного наследия России

Путин: литературное наследие России важно для укрепления суверенитета

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Литературное наследие России и лучшие работы современных авторов имеют огромнейшее значение для укрепления нашего культурного, духовного и мировоззренческого суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин, приветствуя участников и гостей XVII внеочередного съезда Союза писателей России.
"Всех вас объединяет бережное отношение к традициям нашей словесности, ее приверженности высоким идеалам, ценностям просвещения и созидания. Особо отмечу, что литературное наследие России и лучшие работы современных авторов имеют огромнейшее значение для укрепления нашего культурного, духовного и мировоззренческого суверенитета", - говорится в обращении президента, которое зачитал помощник главы государства Владимир Мединский.
Президент подчеркнул, что во все времена для выдающихся писателей России, которые принадлежали к разным общественным и литературным течениям, главными темами были патриотизм, справедливость, уважение к человеку, к его правам и достоинству, а также ответственность за судьбу Родины и ее будущее.
"Уверен, что вы и ваши коллеги будут следовать этим заветам и принципам", - добавил Путин и пожелал участникам успехов на творческом поприще.
Библиотека - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
В списки внеклассного чтения включат современные произведения
1 января, 16:50
 
КультураРоссияВладимир ПутинВладимир МединскийКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала