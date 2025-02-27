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Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ - РИА Новости, 27.02.2025
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12:37 27.02.2025 (обновлено: 12:39 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/putin-2001917381.html
Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ
Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ - РИА Новости, 27.02.2025
Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ
Президент России Владимир Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ РФ, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:37:00+03:00
2025-02-27T12:39:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ РФ, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня президент примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности России, традиционно будет открытым выступление президента, оно будет открытым для СМИ", - сказал Песков журналистам.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ

Песков: выступление Путина на заседании коллегии ФСБ будет открытым для СМИ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ РФ, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня президент примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности России, традиционно будет открытым выступление президента, оно будет открытым для СМИ", - сказал Песков журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
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ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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