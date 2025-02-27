https://ria.ru/20250227/putin-2001917381.html

Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ

Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ - РИА Новости, 27.02.2025

Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ

Президент России Владимир Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ РФ, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T12:37:00+03:00

2025-02-27T12:37:00+03:00

2025-02-27T12:39:00+03:00

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ РФ, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня президент примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности России, традиционно будет открытым выступление президента, оно будет открытым для СМИ", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250223/rossiya-2001027411.html

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Ольга Фомченкова

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)