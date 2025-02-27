https://ria.ru/20250227/putin-2001917381.html
Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ
Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ - РИА Новости, 27.02.2025
Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ
Президент России Владимир Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ РФ, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T12:37:00+03:00
2025-02-27T12:37:00+03:00
2025-02-27T12:39:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ РФ, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня президент примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности России, традиционно будет открытым выступление президента, оно будет открытым для СМИ", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250223/rossiya-2001027411.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ
Песков: выступление Путина на заседании коллегии ФСБ будет открытым для СМИ