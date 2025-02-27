Рейтинг@Mail.ru
Путин пообещал сделать все, чтобы ССО оставались ударной силой России - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:24 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/putin-2001834976.html
Путин пообещал сделать все, чтобы ССО оставались ударной силой России
Путин пообещал сделать все, чтобы ССО оставались ударной силой России - РИА Новости, 27.02.2025
Путин пообещал сделать все, чтобы ССО оставались ударной силой России
Российские власти будут делать все необходимое, чтобы Силы специальных операций становились еще эффективнее и всегда были настоящей ударной силой России, заявил РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T00:24:00+03:00
2025-02-27T00:24:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001834160_0:204:3070:1932_1920x0_80_0_0_ae2259884514540964e8b234a422ce5d.jpg
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Российские власти будут делать все необходимое, чтобы Силы специальных операций становились еще эффективнее и всегда были настоящей ударной силой России, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент в обращении по случаю Дня Сил специальных операций поздравил личный состав и ветеранов ССО. Он заверил их, что Россия и дальше будет повышать боевые возможности этих подразделений, обеспечивать их новейшим вооружением, средствами связи и радиоэлектронной борьбы. "Словом, делать всё необходимое, чтобы ваши части становились ещё более мобильными, технически оснащёнными и эффективными, всегда были настоящей ударной силой России", - подчеркнул Путин. День Сил специальных операций отмечается в России 27 февраля.
https://ria.ru/20250227/putin-2001834855.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001834160_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_04281c8b3288739001fc0ee719cf5109.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин пообещал сделать все, чтобы ССО оставались ударной силой России

Путин: власти сделают все, чтобы ССО оставались настоящей ударной силой России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций
Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Российские власти будут делать все необходимое, чтобы Силы специальных операций становились еще эффективнее и всегда были настоящей ударной силой России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент в обращении по случаю Дня Сил специальных операций поздравил личный состав и ветеранов ССО. Он заверил их, что Россия и дальше будет повышать боевые возможности этих подразделений, обеспечивать их новейшим вооружением, средствами связи и радиоэлектронной борьбы.
"Словом, делать всё необходимое, чтобы ваши части становились ещё более мобильными, технически оснащёнными и эффективными, всегда были настоящей ударной силой России", - подчеркнул Путин.
День Сил специальных операций отмечается в России 27 февраля.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Путин заявил, что Россия обеспечит ССО новейшим вооружением
00:22
 
БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала