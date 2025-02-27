https://ria.ru/20250227/putin-2001834976.html

Путин пообещал сделать все, чтобы ССО оставались ударной силой России

Путин пообещал сделать все, чтобы ССО оставались ударной силой России - РИА Новости, 27.02.2025

Путин пообещал сделать все, чтобы ССО оставались ударной силой России

Российские власти будут делать все необходимое, чтобы Силы специальных операций становились еще эффективнее и всегда были настоящей ударной силой России, заявил РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T00:24:00+03:00

2025-02-27T00:24:00+03:00

2025-02-27T00:24:00+03:00

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Российские власти будут делать все необходимое, чтобы Силы специальных операций становились еще эффективнее и всегда были настоящей ударной силой России, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент в обращении по случаю Дня Сил специальных операций поздравил личный состав и ветеранов ССО. Он заверил их, что Россия и дальше будет повышать боевые возможности этих подразделений, обеспечивать их новейшим вооружением, средствами связи и радиоэлектронной борьбы. "Словом, делать всё необходимое, чтобы ваши части становились ещё более мобильными, технически оснащёнными и эффективными, всегда были настоящей ударной силой России", - подчеркнул Путин. День Сил специальных операций отмечается в России 27 февраля.

https://ria.ru/20250227/putin-2001834855.html

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безопасность, россия, владимир путин