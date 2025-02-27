https://ria.ru/20250227/putin-2001834855.html

Путин заявил, что Россия обеспечит ССО новейшим вооружением

Путин заявил, что Россия обеспечит ССО новейшим вооружением - РИА Новости, 27.02.2025

Путин заявил, что Россия обеспечит ССО новейшим вооружением

Россия продолжит последовательно и планомерно развивать свои Силы специальных операций, обеспечивать их новейшим вооружением, средствами связи и... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T00:22:00+03:00

2025-02-27T00:22:00+03:00

2025-02-27T00:22:00+03:00

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Россия продолжит последовательно и планомерно развивать свои Силы специальных операций, обеспечивать их новейшим вооружением, средствами связи и радиоэлектронной борьбы, заявил президент РФ Владимир Путин. День Сил специальных операций отмечается в России 27 февраля. Президент в четверг поздравил личный состав и ветеранов ССО с праздником, поблагодарил их за профессионализм, мужество и верность воинскому долгу. "Подчеркну, последовательная, системная, планомерная работа по развитию Сил специальных операций обязательно продолжится. Будем и дальше повышать боевые возможности ваших подразделений, обеспечивать их новейшими образцами вооружения и экипировки, средствами связи и радиоэлектронной борьбы", - сказал Путин в обращении.

https://ria.ru/20250227/putin-2001834728.html

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безопасность, россия, владимир путин