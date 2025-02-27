https://ria.ru/20250227/putin-2001834728.html
ССО помогают решать уникальные задачи в интересах России, заявил Путин
ССО помогают решать уникальные задачи в интересах России, заявил Путин - РИА Новости, 27.02.2025
ССО помогают решать уникальные задачи в интересах России, заявил Путин
Создание Сил специальных операций значительно повысило боеспособность Вооруженных сил России и позволило решать особые, зачастую уникальные задачи в интересах... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T00:18:00+03:00
2025-02-27T00:18:00+03:00
2025-02-27T00:18:00+03:00
безопасность
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Создание Сил специальных операций значительно повысило боеспособность Вооруженных сил России и позволило решать особые, зачастую уникальные задачи в интересах страны, заявил президент РФ Владимир Путин. "Объединение под общим управлением мобильных, оснащенных новейшим оружием и техникой частей специального назначения стало важной вехой в развитии российской армии, значительно повысило боеспособность Вооруженных сил, позволило решать особые, зачастую уникальные задачи в интересах страны для защиты наших граждан и суверенитета России", - сказал Путин в своем видеообращении по случаю Дня Сил специальных операций. День Сил специальных операций отмечается 27 февраля в соответствие с указом президента от 26 февраля 2015 года. Он входит в число памятных дней в Вооруженных силах России.
https://ria.ru/20250227/putin-2001834604.html
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безопасность, технологии, россия, владимир путин
Безопасность, Технологии, Россия, Владимир Путин
ССО помогают решать уникальные задачи в интересах России, заявил Путин
Путин: силы спецопераций помогают решать уникальные задачи в интересах России