https://ria.ru/20250227/putin-2001834728.html

ССО помогают решать уникальные задачи в интересах России, заявил Путин

ССО помогают решать уникальные задачи в интересах России, заявил Путин - РИА Новости, 27.02.2025

ССО помогают решать уникальные задачи в интересах России, заявил Путин

Создание Сил специальных операций значительно повысило боеспособность Вооруженных сил России и позволило решать особые, зачастую уникальные задачи в интересах... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T00:18:00+03:00

2025-02-27T00:18:00+03:00

2025-02-27T00:18:00+03:00

безопасность

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Создание Сил специальных операций значительно повысило боеспособность Вооруженных сил России и позволило решать особые, зачастую уникальные задачи в интересах страны, заявил президент РФ Владимир Путин. "Объединение под общим управлением мобильных, оснащенных новейшим оружием и техникой частей специального назначения стало важной вехой в развитии российской армии, значительно повысило боеспособность Вооруженных сил, позволило решать особые, зачастую уникальные задачи в интересах страны для защиты наших граждан и суверенитета России", - сказал Путин в своем видеообращении по случаю Дня Сил специальных операций. День Сил специальных операций отмечается 27 февраля в соответствие с указом президента от 26 февраля 2015 года. Он входит в число памятных дней в Вооруженных силах России.

https://ria.ru/20250227/putin-2001834604.html

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безопасность, технологии, россия, владимир путин