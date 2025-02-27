https://ria.ru/20250227/putin-2001834604.html

Путин заявил, что ССО будут надёжно стоять на страже безопасности России

Путин заявил, что ССО будут надёжно стоять на страже безопасности России - РИА Новости, 27.02.2025

Путин заявил, что ССО будут надёжно стоять на страже безопасности России

Силы специальных операций будут надёжно стоять на страже безопасности России, уверен президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T00:16:00+03:00

2025-02-27T00:16:00+03:00

2025-02-27T00:16:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Силы специальных операций будут надёжно стоять на страже безопасности России, уверен президент РФ Владимир Путин. "Наш народ гордится вами, вашими подвигами. И уверен, что вы и впредь будете идти только вперёд, постоянно совершенствовать воинское мастерство и добиваться новых побед, надёжно стоять на страже безопасности наших граждан и национальных интересов Отечества", - сказал Путин в своем видеообращении по случаю Дня Сил специальных операций. Глава государства пожелал бойцам здоровья и новых достижений в службе. "Всего самого доброго вашим семьям, родным и близким. С праздником вас!", - добавил президент.

https://ria.ru/20250227/putin-2001834476.html

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россия, владимир путин