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Путин заявил, что силы спецопераций помогают в решении задач СВО
Путин заявил, что силы спецопераций помогают в решении задач СВО - РИА Новости, 27.02.2025
Путин заявил, что силы спецопераций помогают в решении задач СВО
Опыт бойцов Сил специальных операций помогает в решении задач СВО, они действуют смело и решительно как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу врага, на РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T00:15:00+03:00
2025-02-27T00:15:00+03:00
2025-02-27T00:17:00+03:00
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владимир путин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Опыт бойцов Сил специальных операций помогает в решении задач СВО, они действуют смело и решительно как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу врага, на деле доказывают, что невыполнимых приказов для них нет, заявил президент РФ Владимир Путин. "В 2014 году солдаты и офицеры Сил специальных операций без промедления пришли на помощь жителям Крыма и Севастополя. Сегодня ваш боевой опыт, выучка и технический арсенал помогают в решении задач специальной военной операции", - сказал Путин в своем видеообращении по случаю Дня Сил специальных операций. Он отметил, что личный состав Сил специальных операций действует смело и решительно на всех участках боевой работы. "На линии боевого соприкосновения и в тылу врага, в прифронтовых и приграничных районах вы действуете смело и решительно, на деле доказываете, что невыполнимых приказов для вас нет", - подчеркнул президент. День Сил специальных операций отмечается 27 февраля в соответствие с указом президента от 26 февраля 2015 года. Он входит в число памятных дней в Вооруженных силах России.
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россия, севастополь, владимир путин
Россия, Севастополь, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
Путин заявил, что силы спецопераций помогают в решении задач СВО
Путин: силы спецопераций помогают в решении задач СВО