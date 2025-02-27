https://ria.ru/20250227/putin-2001834476.html

Путин заявил, что силы спецопераций помогают в решении задач СВО

Путин заявил, что силы спецопераций помогают в решении задач СВО - РИА Новости, 27.02.2025

Путин заявил, что силы спецопераций помогают в решении задач СВО

Опыт бойцов Сил специальных операций помогает в решении задач СВО, они действуют смело и решительно как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу врага, на РИА Новости, 27.02.2025

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россия

севастополь

владимир путин

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Опыт бойцов Сил специальных операций помогает в решении задач СВО, они действуют смело и решительно как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу врага, на деле доказывают, что невыполнимых приказов для них нет, заявил президент РФ Владимир Путин. "В 2014 году солдаты и офицеры Сил специальных операций без промедления пришли на помощь жителям Крыма и Севастополя. Сегодня ваш боевой опыт, выучка и технический арсенал помогают в решении задач специальной военной операции", - сказал Путин в своем видеообращении по случаю Дня Сил специальных операций. Он отметил, что личный состав Сил специальных операций действует смело и решительно на всех участках боевой работы. "На линии боевого соприкосновения и в тылу врага, в прифронтовых и приграничных районах вы действуете смело и решительно, на деле доказываете, что невыполнимых приказов для вас нет", - подчеркнул президент. День Сил специальных операций отмечается 27 февраля в соответствие с указом президента от 26 февраля 2015 года. Он входит в число памятных дней в Вооруженных силах России.

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россия, севастополь, владимир путин