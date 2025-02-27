https://ria.ru/20250227/putin-2001833785.html
Путин поздравил бойцов ССО с профессиональным праздником
Путин поздравил бойцов ССО с профессиональным праздником - РИА Новости, 27.02.2025
Путин поздравил бойцов ССО с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником, отметив, что они достойно приумножают легендарные... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T00:02:00+03:00
2025-02-27T00:02:00+03:00
2025-02-27T07:37:00+03:00
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001798183_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_74343a761fb261297ae0a13bab8e80c6.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником, отметив, что они достойно приумножают легендарные традиции российского спецназа и уже вписали в летопись воинской славы страны новые яркие страницы."Уважаемые товарищи, поздравляю вас с праздником – Днем сил специальных операций", — сказал Путин в своем видеообращении.Он отметил, что с первых дней в ряды ССО встали "подготовленные, испытанные, опытные и закаленные бойцы"."Вы и ваши боевые товарищи с честью продолжаете ратное дело героев Великой Отечественной, достойно приумножаете легендарные традиции нашего спецназа и уже вписали в летопись воинской славы России новые яркие страницы", — подчеркнул президент.Глава государства поблагодарил личный состав и ветеранов Сил специальных операций за мужество, стойкость и профессионализм при выполнении сложнейших боевых задач.Он отметил, что опыт бойцов Сил специальных операций помогает в решении задач СВО, они действуют смело и решительно как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу врага, на деле доказывают, что невыполнимых приказов для них нет.Власти будут делать все необходимое, чтобы Силы специальных операций становились еще эффективнее и всегда были настоящей ударной силой России, заверил президент."Наш народ гордится вами, вашими подвигами. И уверен, что вы и впредь будете идти только вперед, постоянно совершенствовать воинское мастерство и добиваться новых побед, надёжно стоять на страже безопасности наших граждан и национальных интересов Отечества", — добавил Путин.День Сил специальных операций отмечается 27 февраля в соответствие с указом президента от 26 февраля 2015 года. Он входит в число памятных дней в Вооруженных силах России.
https://ria.ru/20250223/voennye-2001108248.html
https://ria.ru/20250222/putin-2000988183.html
https://ria.ru/20250223/putin-2001102664.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001798183_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_dce830c55ef890db3dc81f2f36c72054.jpg
Обращение Путина по случаю Дня Сил специальных операций
Обращение Путина по случаю Дня Сил специальных операций
2025-02-27T00:02
true
PT2M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия
Путин поздравил бойцов ССО с профессиональным праздником
Путин поздравил бойцов сил специальных операций с профессиональным праздником
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником, отметив, что они достойно приумножают легендарные традиции российского спецназа и уже вписали в летопись воинской славы страны новые яркие страницы.
«
"Уважаемые товарищи, поздравляю вас с праздником – Днем сил специальных операций", — сказал Путин
в своем видеообращении.
Он отметил, что с первых дней в ряды ССО встали "подготовленные, испытанные, опытные и закаленные бойцы".
"Вы и ваши боевые товарищи с честью продолжаете ратное дело героев Великой Отечественной, достойно приумножаете легендарные традиции нашего спецназа и уже вписали в летопись воинской славы России
новые яркие страницы", — подчеркнул президент.
Глава государства поблагодарил личный состав и ветеранов Сил специальных операций за мужество, стойкость и профессионализм при выполнении сложнейших боевых задач.
Он отметил, что опыт бойцов Сил специальных операций помогает в решении задач СВО, они действуют смело и решительно как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу врага, на деле доказывают, что невыполнимых приказов для них нет.
Власти будут делать все необходимое, чтобы Силы специальных операций становились еще эффективнее и всегда были настоящей ударной силой России, заверил президент.
"Наш народ гордится вами, вашими подвигами. И уверен, что вы и впредь будете идти только вперед, постоянно совершенствовать воинское мастерство и добиваться новых побед, надёжно стоять на страже безопасности наших граждан и национальных интересов Отечества", — добавил Путин.
День Сил специальных операций отмечается 27 февраля в соответствие с указом президента от 26 февраля 2015 года. Он входит в число памятных дней в Вооруженных силах России.