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Путин поздравил бойцов ССО с профессиональным праздником - РИА Новости, 27.02.2025
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00:02 27.02.2025 (обновлено: 07:37 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/putin-2001833785.html
Путин поздравил бойцов ССО с профессиональным праздником
Путин поздравил бойцов ССО с профессиональным праздником - РИА Новости, 27.02.2025
Путин поздравил бойцов ССО с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником, отметив, что они достойно приумножают легендарные... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T00:02:00+03:00
2025-02-27T07:37:00+03:00
владимир путин
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником, отметив, что они достойно приумножают легендарные традиции российского спецназа и уже вписали в летопись воинской славы страны новые яркие страницы."Уважаемые товарищи, поздравляю вас с праздником – Днем сил специальных операций", — сказал Путин в своем видеообращении.Он отметил, что с первых дней в ряды ССО встали "подготовленные, испытанные, опытные и закаленные бойцы"."Вы и ваши боевые товарищи с честью продолжаете ратное дело героев Великой Отечественной, достойно приумножаете легендарные традиции нашего спецназа и уже вписали в летопись воинской славы России новые яркие страницы", — подчеркнул президент.Глава государства поблагодарил личный состав и ветеранов Сил специальных операций за мужество, стойкость и профессионализм при выполнении сложнейших боевых задач.Он отметил, что опыт бойцов Сил специальных операций помогает в решении задач СВО, они действуют смело и решительно как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу врага, на деле доказывают, что невыполнимых приказов для них нет.Власти будут делать все необходимое, чтобы Силы специальных операций становились еще эффективнее и всегда были настоящей ударной силой России, заверил президент."Наш народ гордится вами, вашими подвигами. И уверен, что вы и впредь будете идти только вперед, постоянно совершенствовать воинское мастерство и добиваться новых побед, надёжно стоять на страже безопасности наших граждан и национальных интересов Отечества", — добавил Путин.День Сил специальных операций отмечается 27 февраля в соответствие с указом президента от 26 февраля 2015 года. Он входит в число памятных дней в Вооруженных силах России.
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Обращение Путина по случаю Дня Сил специальных операций
Обращение Путина по случаю Дня Сил специальных операций
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин поздравил бойцов ССО с профессиональным праздником

Путин поздравил бойцов сил специальных операций с профессиональным праздником

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов Сил специальных операций с профессиональным праздником, отметив, что они достойно приумножают легендарные традиции российского спецназа и уже вписали в летопись воинской славы страны новые яркие страницы.
«
"Уважаемые товарищи, поздравляю вас с праздником – Днем сил специальных операций", — сказал Путин в своем видеообращении.
Он отметил, что с первых дней в ряды ССО встали "подготовленные, испытанные, опытные и закаленные бойцы".
"Вы и ваши боевые товарищи с честью продолжаете ратное дело героев Великой Отечественной, достойно приумножаете легендарные традиции нашего спецназа и уже вписали в летопись воинской славы России новые яркие страницы", — подчеркнул президент.
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Глава государства поблагодарил личный состав и ветеранов Сил специальных операций за мужество, стойкость и профессионализм при выполнении сложнейших боевых задач.
Он отметил, что опыт бойцов Сил специальных операций помогает в решении задач СВО, они действуют смело и решительно как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу врага, на деле доказывают, что невыполнимых приказов для них нет.
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Власти будут делать все необходимое, чтобы Силы специальных операций становились еще эффективнее и всегда были настоящей ударной силой России, заверил президент.
"Наш народ гордится вами, вашими подвигами. И уверен, что вы и впредь будете идти только вперед, постоянно совершенствовать воинское мастерство и добиваться новых побед, надёжно стоять на страже безопасности наших граждан и национальных интересов Отечества", — добавил Путин.
День Сил специальных операций отмечается 27 февраля в соответствие с указом президента от 26 февраля 2015 года. Он входит в число памятных дней в Вооруженных силах России.
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Владимир ПутинРоссия
 
 
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