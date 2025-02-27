https://ria.ru/20250227/protest-2002076544.html

В Айове противники Трампа устроили протест

В Айове противники Трампа устроили протест - РИА Новости, 27.02.2025

В Айове противники Трампа устроили протест

Противники подходов республиканцев и новой американской администрации во главе с президентом Дональдом Трампом устроили протест в здании законодательного органа РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T23:49:00+03:00

2025-02-27T23:49:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Противники подходов республиканцев и новой американской администрации во главе с президентом Дональдом Трампом устроили протест в здании законодательного органа штата в столице Айовы, сообщает местный портал Des Moines Register. По данным портала, в акции протеста участвовали "сотни человек", они выступали против законопроекта, которым трансгендеры исключаются из акта по защите гражданских прав, который защищает от дискриминации при найме на работу, обучении и поиске жилья. Обе палаты конгресса Айовы контролируют республиканцы. Правоохранители зафиксировали присутствие в Капитолии 2,5 тысячи человек, хотя в другие дни это число достигает 600, говорится сообщении. Ранее протестующие уже выступали в местном конгрессе против законопроекта. Трамп после вступления в должность утвердил на государственном уровне официальную политику, согласно которой в стране признаются только два пола - мужской и женский. Кроме того, 22 января он отменил в правительстве США так называемую политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), назвав ее дискриминационной. Вслед за этим об отказе от прошлых подходов стали объявлять крупные коммерческие организации и техногиганты.

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