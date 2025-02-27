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В Айове противники Трампа устроили протест - РИА Новости, 27.02.2025
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23:49 27.02.2025 (обновлено: 23:50 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/protest-2002076544.html
В Айове противники Трампа устроили протест
В Айове противники Трампа устроили протест - РИА Новости, 27.02.2025
В Айове противники Трампа устроили протест
Противники подходов республиканцев и новой американской администрации во главе с президентом Дональдом Трампом устроили протест в здании законодательного органа РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T23:49:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Противники подходов республиканцев и новой американской администрации во главе с президентом Дональдом Трампом устроили протест в здании законодательного органа штата в столице Айовы, сообщает местный портал Des Moines Register. По данным портала, в акции протеста участвовали "сотни человек", они выступали против законопроекта, которым трансгендеры исключаются из акта по защите гражданских прав, который защищает от дискриминации при найме на работу, обучении и поиске жилья. Обе палаты конгресса Айовы контролируют республиканцы. Правоохранители зафиксировали присутствие в Капитолии 2,5 тысячи человек, хотя в другие дни это число достигает 600, говорится сообщении. Ранее протестующие уже выступали в местном конгрессе против законопроекта. Трамп после вступления в должность утвердил на государственном уровне официальную политику, согласно которой в стране признаются только два пола - мужской и женский. Кроме того, 22 января он отменил в правительстве США так называемую политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), назвав ее дискриминационной. Вслед за этим об отказе от прошлых подходов стали объявлять крупные коммерческие организации и техногиганты.
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в мире, айова, сша, дональд трамп, капитолий
В мире, Айова, США, Дональд Трамп, Капитолий
В Айове противники Трампа устроили протест

В столице Айовы прошла акция протеста против законопроекта о трансгендерах

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Противники подходов республиканцев и новой американской администрации во главе с президентом Дональдом Трампом устроили протест в здании законодательного органа штата в столице Айовы, сообщает местный портал Des Moines Register.
По данным портала, в акции протеста участвовали "сотни человек", они выступали против законопроекта, которым трансгендеры исключаются из акта по защите гражданских прав, который защищает от дискриминации при найме на работу, обучении и поиске жилья. Обе палаты конгресса Айовы контролируют республиканцы. Правоохранители зафиксировали присутствие в Капитолии 2,5 тысячи человек, хотя в другие дни это число достигает 600, говорится сообщении.
Ранее протестующие уже выступали в местном конгрессе против законопроекта.
Трамп после вступления в должность утвердил на государственном уровне официальную политику, согласно которой в стране признаются только два пола - мужской и женский. Кроме того, 22 января он отменил в правительстве США так называемую политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), назвав ее дискриминационной. Вслед за этим об отказе от прошлых подходов стали объявлять крупные коммерческие организации и техногиганты.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
В США пройдут протесты против первых мер Трампа
5 февраля, 10:13
 
В миреАйоваСШАДональд ТрампКапитолий
 
 
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