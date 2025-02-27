https://ria.ru/20250227/programma-2001835375.html

Счетная палата оценила эффективность программы "Приоритет-2030"

Счетная палата оценила эффективность программы "Приоритет-2030" - РИА Новости, 27.02.2025

Счетная палата оценила эффективность программы "Приоритет-2030"

Счетная палата РФ проанализировала эффективность использования средств федерального бюджета в рамках программы стратегического академического лидерства... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T00:32:00+03:00

2025-02-27T00:32:00+03:00

2025-02-27T00:33:00+03:00

экономика

россия

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Счетная палата РФ проанализировала эффективность использования средств федерального бюджета в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" и в целом отметила ряд положительных эффектов от ее реализации; тем не менее программа требует дальнейшего регулирования, в том числе в части предоставления университетам грантов, следует из материалов ведомства. Отмечается, что анализ эффективности программы проведен за 2021–2023 годы и истекший период 2024 года. Как напоминает Счетная палата, программа стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" реализуется с 2021 года и продолжает вектор развития вузов, заданный в 2013 году проектом "5-100". Программа нацелена на формирование к 2030 году группы университетов - лидеров научно-технологического и социально-экономического развития страны. "Счетная палата оценила результаты программы и отметила ряд положительных эффектов от ее реализации, в том числе: развитие межвузовского взаимодействия, наращивание совместных проектов с бизнесом, рост внебюджетного финансирования вузов и внедрение в их деятельность проектного управления и стратегического планирования", - говорится в материалах. "В то же время анализ показал, что реализация программы пока не оказала значимого влияния на рост значений показателей эффективности деятельности университетов. Также выявлены определенные проблемы, снижающие эффективность оказываемой господдержки. Среди них: нестабильность правил программы, недостаточно конкретные требования к участникам, ограниченный срок предоставления господдержки (на год) и недостаточное методическое обеспечение вузов-участников", - отмечается в материалах. В структуре расходов грантов, предоставляемых в рамках программы, наибольший объем финансирования приходится на прикладные научные исследования (54,4%), их доля с 2021 по 2024 год выросла в 1,8 раза, отмечает ведомство. "При этом "Приоритет-2030" напрямую не предполагает поддержку через университеты приоритетных для государства направлений научного и технологического развития", - говорится в материалах. Кроме того, показатели, характеризующие результаты предоставления грантов, достигаются вузами не в полном объеме. Так, плановых результатов и показателей эффективности не достигли семь университетов. Анализ также показал, что отдельные вузы используют предоставленные им гранты на текущие нужды и финансирование расходов в рамках приносящей доход деятельности. "Это свидетельствует о ненадлежащей организации эффективного управления федеральными и иными ресурсами", - отмечают авторы отчета. Помимо этого, ведомство считает, что годовой формат финансирования университетов в рамках программы и их ротация по итогам года создают трудности для реализации долгосрочных научных исследований и прикладных совместных проектов университетов с бизнесом и регионами. Позиция Минобрнауки"Средства федерального бюджета по программе "Приоритет-2030" предоставляют ресурсы исключительно на развитие университетов, в то время как большая часть текущих бюджетов вузов обеспечивает операционное функционирование", - отмечает, в свою очередь, Минобрнауки, чей комментарий приводится в материалах. Что касается ротации годового финансирования университетов по итогам года, Минобрнауки объясняет, что она позволяет создать конкурентные условия для университетов, исключая неэффективное использование средств, а также стимулирует вузы прилагать усилия для эффективной реализации долгосрочных проектов развития. "Замечания по методическому и организационному сопровождению программы учтены в очередном этапе развития, который стартует в марте 2025 года", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250206/palata-1997625260.html

https://ria.ru/20250220/stavki-2000428985.html

https://ria.ru/20241205/natsproekt-1987589630.html

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экономика, россия