https://ria.ru/20250227/proekt-2002058885.html

В ГД внесли проект о статусе ветерана для служащих в курском приграничье

В ГД внесли проект о статусе ветерана для служащих в курском приграничье - РИА Новости, 27.02.2025

В ГД внесли проект о статусе ветерана для служащих в курском приграничье

Министерство обороны внесло в Госдуму законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий военным, проходящим службу в курском приграничье, сообщило... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T20:54:00+03:00

2025-02-27T20:54:00+03:00

2025-02-27T21:32:00+03:00

россия

курская область

госдума рф

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

андрей белоусов

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000224109_0:191:3074:1920_1920x0_80_0_0_625f2265d39a256686652310181a2e74.jpg

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Министерство обороны внесло в Госдуму законопроект о предоставлении статуса ветерана боевых действий военным, проходящим службу в курском приграничье, сообщило ведомство в Telegram-канале."Министерством обороны во исполнение поручения президента разработан законопроект о внесении изменений в Федеральный закон "О ветеранах", которым предусмотрено предоставление статуса ветерана и инвалида боевых действий военнослужащим, участвующим в отражении вторжения на российскую территорию и пресечении вооруженной провокации на государственной границе и в субъектах, прилегающих к районам проведения специальной военной операции", — говорится в заявлении. Как уточнили в Минобороны, эта мера поддержки также затронет личный состав: Отмечается, что г