https://ria.ru/20250227/prigovor-2002001971.html
В ЛНР вынесли приговор украинскому шпиону
В ЛНР вынесли приговор украинскому шпиону - РИА Новости, 27.02.2025
В ЛНР вынесли приговор украинскому шпиону
Верховный суд ЛНР признал виновным в шпионаже 22-летнего гражданина Украины Романа Шавернева и приговорил его к 15 годам колонии строгого режима, сообщила РИА... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T17:08:00+03:00
2025-02-27T17:08:00+03:00
2025-02-27T17:09:00+03:00
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ЛУГАНСК, 27 фев - РИА Новости. Верховный суд ЛНР признал виновным в шпионаже 22-летнего гражданина Украины Романа Шавернева и приговорил его к 15 годам колонии строгого режима, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева.Ранее УФСБ России по ЛНР возбудило и расследовало в отношении него уголовное дело."Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего Романа Шавернева. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж)", – сообщила Усачева.Сообщается, что в сентябре 2022 года Шавернев, имевший гражданство Украины, добровольно осуществлял сбор сведений о местах дислокации российских военнослужащих на территории города Луганска, данные передавал украинским спецслужбам через интернет-мессенджер."Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Шавернева к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - дополнила Усачева.
https://ria.ru/20250227/naemnik-2002001463.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, украина, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Украина, Россия, Происшествия
В ЛНР вынесли приговор украинскому шпиону
Верховный суд ЛНР приговорил к 15 годам колонии украинского шпиона Шавернева