https://ria.ru/20250227/prigovor-2001975655.html

Суд огласит приговор Блиновской 3 марта

Суд огласит приговор Блиновской 3 марта - РИА Новости, 27.02.2025

Суд огласит приговор Блиновской 3 марта

Савеловский суд Москвы 3 марта огласит приговор "королеве марафонов" Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, легализации денег и незаконном обороте... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T15:44:00+03:00

2025-02-27T15:44:00+03:00

2025-02-27T15:45:00+03:00

елена блиновская

происшествия

москва

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Савеловский суд Москвы 3 марта огласит приговор "королеве марафонов" Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов, легализации денег и незаконном обороте средств платежей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд удаляется в совещательную комнату для постановления приговора. Он будет оглашен 3 марта", - сказала судья.Ранее прокурор потребовал для Блиновской 6 лет в колонии общего режима, штраф 1,5 миллиона рублей и запрет на 5 лет заниматься предпринимательской деятельностью. При этом прокурор указала, что срок давности по статье о неуплате налогов уже прошел, поэтому ее можно освободить от ответственности, а наказание назначить по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей.Защита просила не сажать ее в тюрьму.По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям. До этого арбитражный суд признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества.

https://ria.ru/20250225/blinovskaya-2001538296.html

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елена блиновская, происшествия, москва