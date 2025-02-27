https://ria.ru/20250227/premiya-2002064002.html

Машков и фестиваль Гергиева стали лауреатами "Знания.Премии"

Машков и фестиваль Гергиева стали лауреатами "Знания.Премии" - РИА Новости, 27.02.2025

Машков и фестиваль Гергиева стали лауреатами "Знания.Премии"

Народный артист России, худрук Театра Олега Табакова и "Современника" Владимир Машков и музыкальный фестиваль "Гений места", художественным руководителем... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T21:21:00+03:00

2025-02-27T21:21:00+03:00

2025-02-27T21:21:00+03:00

культура

россия

владимир машков

валерий гергиев

москва

общество "знание"

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Народный артист России, худрук Театра Олега Табакова и "Современника" Владимир Машков и музыкальный фестиваль "Гений места", художественным руководителем которого является маэстро Валерий Гергиев, стали лауреатами "Знания.Премии" в номинации "За вклад в просвещение в культуре и искусстве", передает корреспондент РИА Новости. "Наш президент называет таких людей подвижниками. И это правда. Это уникальные люди, которые годами трудятся, занимаясь своим любимым делом, придумывая новые формы, вдохновляя нас всех… Лучшим в этом году был выбран фестиваль "Гений места", - объявила министр культуры России Ольга Любимова на церемонии награждения. Кроме того, Машков удостоен награды в номинации "За вклад в просвещение в культуре и искусстве. Просветитель". "Спасибо жюри общества "Знание" за такую награду. Театр - дело коллективное. Я очень рад, что Театр Олега Табакова - и центр, и сердце Школы Олега Табакова. Они развиваются интенсивно и полно. Желаю вам побед во всем, счастья, и все у вас будет картина маслом", - сказал Машков, получая приз. В национальном центре "Россия" в Москве проходит четвертая церемония вручения просветительской награды "Знание.Премия". Заявки были получены из всех 89 регионов России. Тридцать один лауреат, ставший лучшим по решению жюри и итогам народного голосования, получил приз. В этом году награда вручалась в рекордном количестве номинаций - 21, в прошлом году их было 19. "Гений места" - фестиваль музыкальных приношений на родине великих русских композиторов. "Знание.Премия " - главная просветительская награда страны, которая была учреждена российским обществом "Знание" в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер.

https://ria.ru/20250131/nagrada-1996723492.html

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россия, владимир машков, валерий гергиев, москва, общество "знание"