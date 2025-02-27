Рейтинг@Mail.ru
Машков и фестиваль Гергиева стали лауреатами "Знания.Премии" - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:21 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/premiya-2002064002.html
Машков и фестиваль Гергиева стали лауреатами "Знания.Премии"
Машков и фестиваль Гергиева стали лауреатами "Знания.Премии" - РИА Новости, 27.02.2025
Машков и фестиваль Гергиева стали лауреатами "Знания.Премии"
Народный артист России, худрук Театра Олега Табакова и "Современника" Владимир Машков и музыкальный фестиваль "Гений места", художественным руководителем... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T21:21:00+03:00
2025-02-27T21:21:00+03:00
культура
россия
владимир машков
валерий гергиев
москва
общество "знание"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975768083_0:49:2859:1657_1920x0_80_0_0_d8eb4d12c81a7bb423ffb49d922a5c9f.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Народный артист России, худрук Театра Олега Табакова и "Современника" Владимир Машков и музыкальный фестиваль "Гений места", художественным руководителем которого является маэстро Валерий Гергиев, стали лауреатами "Знания.Премии" в номинации "За вклад в просвещение в культуре и искусстве", передает корреспондент РИА Новости. "Наш президент называет таких людей подвижниками. И это правда. Это уникальные люди, которые годами трудятся, занимаясь своим любимым делом, придумывая новые формы, вдохновляя нас всех… Лучшим в этом году был выбран фестиваль "Гений места", - объявила министр культуры России Ольга Любимова на церемонии награждения. Кроме того, Машков удостоен награды в номинации "За вклад в просвещение в культуре и искусстве. Просветитель". "Спасибо жюри общества "Знание" за такую награду. Театр - дело коллективное. Я очень рад, что Театр Олега Табакова - и центр, и сердце Школы Олега Табакова. Они развиваются интенсивно и полно. Желаю вам побед во всем, счастья, и все у вас будет картина маслом", - сказал Машков, получая приз. В национальном центре "Россия" в Москве проходит четвертая церемония вручения просветительской награды "Знание.Премия". Заявки были получены из всех 89 регионов России. Тридцать один лауреат, ставший лучшим по решению жюри и итогам народного голосования, получил приз. В этом году награда вручалась в рекордном количестве номинаций - 21, в прошлом году их было 19. "Гений места" - фестиваль музыкальных приношений на родине великих русских композиторов. "Знание.Премия " - главная просветительская награда страны, которая была учреждена российским обществом "Знание" в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер.
https://ria.ru/20250131/nagrada-1996723492.html
https://ria.ru/20250131/stolypin-1996735505.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975768083_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_cd405724928d673cf51d062d2145d996.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир машков, валерий гергиев, москва, общество "знание"
Культура, Россия, Владимир Машков, Валерий Гергиев, Москва, Общество "Знание"
Машков и фестиваль Гергиева стали лауреатами "Знания.Премии"

Машков и фестиваль Гергиева "Гений места" стали лауреатами "Знания.Премии"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВладимир Машков
Владимир Машков - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Владимир Машков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Народный артист России, худрук Театра Олега Табакова и "Современника" Владимир Машков и музыкальный фестиваль "Гений места", художественным руководителем которого является маэстро Валерий Гергиев, стали лауреатами "Знания.Премии" в номинации "За вклад в просвещение в культуре и искусстве", передает корреспондент РИА Новости.
"Наш президент называет таких людей подвижниками. И это правда. Это уникальные люди, которые годами трудятся, занимаясь своим любимым делом, придумывая новые формы, вдохновляя нас всех… Лучшим в этом году был выбран фестиваль "Гений места", - объявила министр культуры России Ольга Любимова на церемонии награждения.
Актриса Александра Урсуляк, получившая премию в номинации Лучшая женская роль в кино, на торжественной церемонии вручения ХХIII Национальной премии в области кинематографии Золотой Орел - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Безруков и Урсуляк получили "Золотого орла"
31 января, 21:27
Кроме того, Машков удостоен награды в номинации "За вклад в просвещение в культуре и искусстве. Просветитель".
"Спасибо жюри общества "Знание" за такую награду. Театр - дело коллективное. Я очень рад, что Театр Олега Табакова - и центр, и сердце Школы Олега Табакова. Они развиваются интенсивно и полно. Желаю вам побед во всем, счастья, и все у вас будет картина маслом", - сказал Машков, получая приз.
В национальном центре "Россия" в Москве проходит четвертая церемония вручения просветительской награды "Знание.Премия". Заявки были получены из всех 89 регионов России. Тридцать один лауреат, ставший лучшим по решению жюри и итогам народного голосования, получил приз. В этом году награда вручалась в рекордном количестве номинаций - 21, в прошлом году их было 19.
"Гений места" - фестиваль музыкальных приношений на родине великих русских композиторов.
"Знание.Премия " - главная просветительская награда страны, которая была учреждена российским обществом "Знание" в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер.
Продюсер Екатерина Жукова, актриса Стася Милославская, режиссер Алексей Андрианов и продюсер Мария Ушакова, на торжественной церемонии вручения ХХIII Национальной премии в области кинематографии Золотой Орел. 31 января 2025 - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
"Столыпин" стал лучшим сериалом кинопремии "Золотой орел"
31 января, 23:48
 
КультураРоссияВладимир МашковВалерий ГергиевМоскваОбщество "Знание"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала