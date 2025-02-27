Рейтинг@Mail.ru
Головченко рассказал о компетенциях с Россией в сельхозмашиностроении - РИА Новости, 27.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 27.02.2025 (обновлено: 17:51 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/premer-2002011000.html
Головченко рассказал о компетенциях с Россией в сельхозмашиностроении
Головченко рассказал о компетенциях с Россией в сельхозмашиностроении - РИА Новости, 27.02.2025
Головченко рассказал о компетенциях с Россией в сельхозмашиностроении
Белоруссия и Россия обладают достаточными совместными компетенциями, чтобы добиться максимальной импортонезависимости в области сельхозмашиностроения в Союзном... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T17:48:00+03:00
2025-02-27T17:51:00+03:00
экономика
белоруссия
россия
роман головченко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844692914_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_c31b510171f8cbb2ada7824b2b678e77.jpg
МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Белоруссия и Россия обладают достаточными совместными компетенциями, чтобы добиться максимальной импортонезависимости в области сельхозмашиностроения в Союзном государстве, заявил в четверг премьер-министр республики Роман Головченко. "У нас есть достаточно совместных компетенций, знаний и опыта для того, чтобы добиться максимальной импортонезависимости в вопросах сельхозмашиностроения Союзного государства. Путь непростой, тернистый, поэтому очень важно проводить совместную согласованную политику для того, чтобы достичь основных целей, то есть стать полностью самодостаточными в вопросе сельскохозяйственного машиностроения", - сказал Головченко. Данное заявление он сделал в четверг на встрече с генеральным директором ПАО "Кировский завод", председателем правления Союза промышленников "Прогресс" Сергеем Серебряковым. Видеофрагмент встречи опубликовала пресс-служба белорусского правительства в своем Telegram-канале. "Сегодня мы проводим рабочее совещание с Союзом промышленников "Прогресс", который был учрежден в 2022 году Петербургским тракторным заводом, Минском тракторным заводом и (белорусским – ред.) предприятием "Гомсельмаш". Цель его создания - расширение конструктивного кооперационного взаимодействия производителей Беларуси и России", - отметил Головченко. При этом он заметил, что на этом пути сделано уже немало с точки зрения развития кооперационных поставок между Белоруссией и РФ.
https://ria.ru/20241206/proekt-1987745492.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844692914_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_7d9a6af1a36bf88b18054f8d13378d84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, белоруссия, россия, роман головченко, в мире
Экономика, Белоруссия, Россия, Роман Головченко, В мире
Головченко рассказал о компетенциях с Россией в сельхозмашиностроении

Головченко: Белоруссия и РФ могут быть независимыми в сельхозмашиностроении

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Белоруссия и Россия обладают достаточными совместными компетенциями, чтобы добиться максимальной импортонезависимости в области сельхозмашиностроения в Союзном государстве, заявил в четверг премьер-министр республики Роман Головченко.
"У нас есть достаточно совместных компетенций, знаний и опыта для того, чтобы добиться максимальной импортонезависимости в вопросах сельхозмашиностроения Союзного государства. Путь непростой, тернистый, поэтому очень важно проводить совместную согласованную политику для того, чтобы достичь основных целей, то есть стать полностью самодостаточными в вопросе сельскохозяйственного машиностроения", - сказал Головченко.
Данное заявление он сделал в четверг на встрече с генеральным директором ПАО "Кировский завод", председателем правления Союза промышленников "Прогресс" Сергеем Серебряковым. Видеофрагмент встречи опубликовала пресс-служба белорусского правительства в своем Telegram-канале.
"Сегодня мы проводим рабочее совещание с Союзом промышленников "Прогресс", который был учрежден в 2022 году Петербургским тракторным заводом, Минском тракторным заводом и (белорусским – ред.) предприятием "Гомсельмаш". Цель его создания - расширение конструктивного кооперационного взаимодействия производителей Беларуси и России", - отметил Головченко.
При этом он заметил, что на этом пути сделано уже немало с точки зрения развития кооперационных поставок между Белоруссией и РФ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Лукашенко: Минску и Москве нужно больше общих импортозамещающих проектов
6 декабря 2024, 15:39
 
ЭкономикаБелоруссияРоссияРоман ГоловченкоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала