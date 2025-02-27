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Головченко рассказал о компетенциях с Россией в сельхозмашиностроении

Головченко рассказал о компетенциях с Россией в сельхозмашиностроении - РИА Новости, 27.02.2025

Головченко рассказал о компетенциях с Россией в сельхозмашиностроении

Белоруссия и Россия обладают достаточными совместными компетенциями, чтобы добиться максимальной импортонезависимости в области сельхозмашиностроения в Союзном... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T17:48:00+03:00

2025-02-27T17:48:00+03:00

2025-02-27T17:51:00+03:00

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МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Белоруссия и Россия обладают достаточными совместными компетенциями, чтобы добиться максимальной импортонезависимости в области сельхозмашиностроения в Союзном государстве, заявил в четверг премьер-министр республики Роман Головченко. "У нас есть достаточно совместных компетенций, знаний и опыта для того, чтобы добиться максимальной импортонезависимости в вопросах сельхозмашиностроения Союзного государства. Путь непростой, тернистый, поэтому очень важно проводить совместную согласованную политику для того, чтобы достичь основных целей, то есть стать полностью самодостаточными в вопросе сельскохозяйственного машиностроения", - сказал Головченко. Данное заявление он сделал в четверг на встрече с генеральным директором ПАО "Кировский завод", председателем правления Союза промышленников "Прогресс" Сергеем Серебряковым. Видеофрагмент встречи опубликовала пресс-служба белорусского правительства в своем Telegram-канале. "Сегодня мы проводим рабочее совещание с Союзом промышленников "Прогресс", который был учрежден в 2022 году Петербургским тракторным заводом, Минском тракторным заводом и (белорусским – ред.) предприятием "Гомсельмаш". Цель его создания - расширение конструктивного кооперационного взаимодействия производителей Беларуси и России", - отметил Головченко. При этом он заметил, что на этом пути сделано уже немало с точки зрения развития кооперационных поставок между Белоруссией и РФ.

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экономика, белоруссия, россия, роман головченко, в мире