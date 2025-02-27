27 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 27 февраля в России и в мире по календарю
© Getty Images / dusanpetkovicКакой сегодня праздник 27 февраля
© Getty Images / dusanpetkovic
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Международный день полярного медведя, праздник оптимистов, день рождения известного художника - на 27 февраля 2025 года в праздничном календаре приходится немало интересных, важных и необычных поводов и событий. Какой сегодня праздник отмечают в России и в мире: профессиональный, народный, церковный; что можно делать, а что запрещено - в материале РИА Новости.
Какой сегодня праздник в России
В нашей стране предпоследний день февраля по традиции насыщен поводами для праздника и знаменательными событиями.
Профессиональный праздник
Вот уже десять лет подряд 27 февраля отмечается праздник, который является одним из важных памятных дней для отечественных Вооруженных сил. Этот праздник носит название День Сил специальных операций и был утвержден указом президента страны зимой 2015 года. Силами специальных операций Вооруженных Сил РФ называют особую армейскую группировку сил минобороны страны, главное предназначение которой - выполнять спецзадачи для защиты интересов России.
День Сил специальных операций в России
27 февраля 2023, 02:39
Церковный праздник сегодня
День памяти равноапостольного Кирилла (Константина) Философа, учителя Словенскогоотмечают верующие сегодня, 27 февраля. Он появился на свет в 9 веке в Македонии и получил прекрасное образование. Вместо со своим братом Мефодием создал славянскую азбуку, а после перевел на нее Евангелие, Псалтирь и многие другие богослужебные книги.
27 февраля: память равноапостольного Кирилла, учителя словенского
26 февраля 2019, 10:00
Еще один церковный праздник, также отмечаемый 27 февраля, - это день памяти преподобного Авксентия Вифинского, отшельника и пресвитера. Он был известен не только добродетельной жизнью, но и своей мудростью, а после того, как удалился в поисках уединения в горы, прославился многочисленными исцелениями.
Также православные христиане в этот день отмечают:
- день памяти преподобного Марона, пустынника Сирийского;
- день памяти святителя Авраамия, епископа Каррийского;
- день памяти преподобного Исаакия, затворника Печерского;
- день памяти двенадцати греков, которые были строителями соборной Успенской церкви Киево-Печерской лавры;
- день памяти священномучеников Онисима (Пылаева), епископа Тульского, диакона Трифона Родонежского и Павла Дернова вместе с тремя его сыновьями: Борисом, Григорием и Симеоном.
Сегодня вспоминают и перенесение мощей благоверного князя Михаила Черниговского и боярина Феодора.
Народный праздник
Народный календарь называет 27 февраля как Кирилл Весноуказчик, ведь по тому, какая погода царила в этот день, наши предки судили о предстоящей весне. К слову, солнечная и теплая погода не у всех вызывала положительные эмоции, так как предвещала морозы. И наоборот: мороз в этот день обещал жаркую погоду в будущем. На приближающееся потепление указывали и поющие птицы.
Традиционным напитком этого дня был горячий сбитень, в который добавляли мед и разнообразные специи. Еще одной традицией было утаптывание снега на полях, чтобы задержать его и обеспечить землю необходимой влагой.
Существовали также и запреты. Например, считалось плохой приметой стричь ногти или ссориться в этот день.
Какой сегодня праздник в мире
Ежегодно 27 февраля в мире отмечается Международный день полярного медведя. Дата праздника совпадает с одним из самых опасных периодов в жизни этого грозного на вид хищника: появлением на свет новорожденных медвежат. В это время медведицы с малышами находятся в берлогах и становятся весьма уязвимыми. Задача праздника - привлечь внимание к необходимости защищать полярных медведей.
Международный день полярного медведя
27 февраля 2023, 02:39
Еще один повод улыбнуться дарит отмечаемый 27 февраля Международный день оптимиста. У этого праздника нет официального статуса, но он все же служит хорошим напоминанием о том, как важно находить что-то хорошее вокруг себя и от души радоваться жизни.
А вот в Грузии 27 февраля отмечается вкусный праздник - День хачапури.
Приготовление хачапури по-аджарски
Памятные даты в истории
1598 год - русским царем решением Земского собора был избран Борис Годунов;
Борис Годунов. Счастливый премьер и несчастливый царь
12 октября 2006, 13:58
1825 год - опубликована первая глава знаменитого романа Александра Пушкина под названием "Евгений Онегин";
Биография Александра Сергеевича Пушкина
6 июня 2013, 10:08
1900 год - создан футбольный клуб “Бавария”
История футбольного клуба "Бавария". Справка
24 апреля 2008, 14:30
Кто родился 27 февраля из знаменитостей
Для многих известных личностей 27 февраля является особой датой, ведь именно в этот день они появились на свет. Среди именинников сегодня значатся:
- поэт и признанный классик мировой литературы Генри Лонгфелло (1807 год);
- художник Николай Ге (1831 год);
- писатель, лауреат Нобелевской премии и автор романа “Гроздья гнева” Джон Стейнбек (1902 год);
- актриса Элизабет Тейлор (1932 год).
Именины
Свои именины в этот день отмечают Авраам, Анисим, Исаак, Кирилл, Михаил, Трифон и Федор.