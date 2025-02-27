https://ria.ru/20250227/prazdnik-2001499352.html

27 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

27 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире? - РИА Новости, 27.02.2025

27 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Международный день полярного медведя, праздник оптимистов, день рождения известного художника - на 27 февраля 2025 года в праздничном календаре приходится... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T06:00:00+03:00

2025-02-27T06:00:00+03:00

2025-02-27T06:00:00+03:00

справки

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001501502_0:321:3068:2048_1920x0_80_0_0_21b36789286d58888306275c8a6392dc.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Международный день полярного медведя, праздник оптимистов, день рождения известного художника - на 27 февраля 2025 года в праздничном календаре приходится немало интересных, важных и необычных поводов и событий. Какой сегодня праздник отмечают в России и в мире: профессиональный, народный, церковный; что можно делать, а что запрещено - в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииВ нашей стране предпоследний день февраля по традиции насыщен поводами для праздника и знаменательными событиями.Профессиональный праздникВот уже десять лет подряд 27 февраля отмечается праздник, который является одним из важных памятных дней для отечественных Вооруженных сил. Этот праздник носит название День Сил специальных операций и был утвержден указом президента страны зимой 2015 года. Силами специальных операций Вооруженных Сил РФ называют особую армейскую группировку сил минобороны страны, главное предназначение которой - выполнять спецзадачи для защиты интересов России.Церковный праздник сегодняДень памяти равноапостольного Кирилла (Константина) Философа, учителя Словенскогоотмечают верующие сегодня, 27 февраля. Он появился на свет в 9 веке в Македонии и получил прекрасное образование. Вместо со своим братом Мефодием создал славянскую азбуку, а после перевел на нее Евангелие, Псалтирь и многие другие богослужебные книги.Еще один церковный праздник, также отмечаемый 27 февраля, - это день памяти преподобного Авксентия Вифинского, отшельника и пресвитера. Он был известен не только добродетельной жизнью, но и своей мудростью, а после того, как удалился в поисках уединения в горы, прославился многочисленными исцелениями.Также православные христиане в этот день отмечают:Сегодня вспоминают и перенесение мощей благоверного князя Михаила Черниговского и боярина Феодора.Народный праздникНародный календарь называет 27 февраля как Кирилл Весноуказчик, ведь по тому, какая погода царила в этот день, наши предки судили о предстоящей весне. К слову, солнечная и теплая погода не у всех вызывала положительные эмоции, так как предвещала морозы. И наоборот: мороз в этот день обещал жаркую погоду в будущем. На приближающееся потепление указывали и поющие птицы.Традиционным напитком этого дня был горячий сбитень, в который добавляли мед и разнообразные специи. Еще одной традицией было утаптывание снега на полях, чтобы задержать его и обеспечить землю необходимой влагой.Существовали также и запреты. Например, считалось плохой приметой стричь ногти или ссориться в этот день.Какой сегодня праздник в миреЕжегодно 27 февраля в мире отмечается Международный день полярного медведя. Дата праздника совпадает с одним из самых опасных периодов в жизни этого грозного на вид хищника: появлением на свет новорожденных медвежат. В это время медведицы с малышами находятся в берлогах и становятся весьма уязвимыми. Задача праздника - привлечь внимание к необходимости защищать полярных медведей.Еще один повод улыбнуться дарит отмечаемый 27 февраля Международный день оптимиста. У этого праздника нет официального статуса, но он все же служит хорошим напоминанием о том, как важно находить что-то хорошее вокруг себя и от души радоваться жизни.А вот в Грузии 27 февраля отмечается вкусный праздник - День хачапури.Памятные даты в истории1598 год - русским царем решением Земского собора был избран Борис Годунов;1825 год - опубликована первая глава знаменитого романа Александра Пушкина под названием "Евгений Онегин";1900 год - создан футбольный клуб “Бавария”Кто родился 27 февраля из знаменитостейДля многих известных личностей 27 февраля является особой датой, ведь именно в этот день они появились на свет. Среди именинников сегодня значатся:ИмениныСвои именины в этот день отмечают Авраам, Анисим, Исаак, Кирилл, Михаил, Трифон и Федор.

https://ria.ru/20230227/sso-1853450722.html

https://ria.ru/20190226/1550756529.html

https://ria.ru/20230227/medved-1853709319.html

https://ria.ru/20061012/54751151.html

https://ria.ru/20130606/941314088.html

https://ria.ru/20080424/105814137.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия