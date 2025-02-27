https://ria.ru/20250227/pozhar-2002069149.html

Дрон ВСУ устроил пожар в жилом доме в Курской области

Дрон ВСУ устроил пожар в жилом доме в Курской области - РИА Новости, 27.02.2025

Дрон ВСУ устроил пожар в жилом доме в Курской области

Пожар начался в результате атаки украинского дрона по жилому дому в курском Кореневском районе, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Курской области... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T22:16:00+03:00

2025-02-27T22:16:00+03:00

2025-02-27T22:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

россия

александр хинштейн

вооруженные силы украины

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КУРСК, 27 фев – РИА Новости. Пожар начался в результате атаки украинского дрона по жилому дому в курском Кореневском районе, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. "Украинские нацисты вновь атакуют мирные дома. Сегодня в деревне Лобановка Кореневского района FPV-дрон ударил по жилому дому. Из-за атаки в нем начался пожар, огонь перекинулся на соседний дом. К счастью, в этих домах никто не проживал, погибших и раненых нет!" - сообщил Хинштейн. Он добавил, что жителям стоит воздержаться от поездок в приграничные районы региона. "Именно из-за таких случаев снова прошу наших жителей: воздержитесь от поездок в приграничье! Каждый раз это сопряжено с риском для жизни и здоровья. Берегите себя!" - добавил врио губернатора. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что операция в этом российском регионе будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 63 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20250227/hinshtejn-2001979817.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, курская область, россия, александр хинштейн, вооруженные силы украины