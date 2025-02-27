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В Краснодаре локализовали пожар на двухэтажном складе с краской - РИА Новости, 27.02.2025
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10:23 27.02.2025
https://ria.ru/20250227/pozhar-2001883397.html
В Краснодаре локализовали пожар на двухэтажном складе с краской
В Краснодаре локализовали пожар на двухэтажном складе с краской - РИА Новости, 27.02.2025
В Краснодаре локализовали пожар на двухэтажном складе с краской
Пожар на двухэтажном складе с краской в Краснодаре локализован на площади 900 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T10:23:00+03:00
2025-02-27T10:23:00+03:00
происшествия
краснодар
россия
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Пожар на двухэтажном складе с краской в Краснодаре локализован на площади 900 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее муниципальный центр управления городом сообщал о пожаре на складе в Краснодаре по улице Стасовой на ориентировочной площади 1200 квадратных метров. "По прибытии первых подразделений установлено, что происходит загорание в двухэтажном складском помещении, где, по предварительной информации, хранятся баллончики с краской. На данный момент пожар локализован на площади 900 квадратных метров", - говорится в сообщении МЧС. Уточняется, что к тушению привлечено порядка 60 человек и 23 единицы техники.
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происшествия, краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодар, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Краснодаре локализовали пожар на двухэтажном складе с краской

В Краснодаре пожар на двухэтажном складе с краской локализовали на 900 квадратах

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПожарный автомобиль в Москве
Пожарный автомобиль в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пожарный автомобиль в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Пожар на двухэтажном складе с краской в Краснодаре локализован на площади 900 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее муниципальный центр управления городом сообщал о пожаре на складе в Краснодаре по улице Стасовой на ориентировочной площади 1200 квадратных метров.
"По прибытии первых подразделений установлено, что происходит загорание в двухэтажном складском помещении, где, по предварительной информации, хранятся баллончики с краской. На данный момент пожар локализован на площади 900 квадратных метров", - говорится в сообщении МЧС.
Уточняется, что к тушению привлечено порядка 60 человек и 23 единицы техники.
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ПроисшествияКраснодарРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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