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В Краснодаре локализовали пожар на двухэтажном складе с краской

В Краснодаре локализовали пожар на двухэтажном складе с краской - РИА Новости, 27.02.2025

В Краснодаре локализовали пожар на двухэтажном складе с краской

Пожар на двухэтажном складе с краской в Краснодаре локализован на площади 900 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T10:23:00+03:00

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происшествия

краснодар

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МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Пожар на двухэтажном складе с краской в Краснодаре локализован на площади 900 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее муниципальный центр управления городом сообщал о пожаре на складе в Краснодаре по улице Стасовой на ориентировочной площади 1200 квадратных метров. "По прибытии первых подразделений установлено, что происходит загорание в двухэтажном складском помещении, где, по предварительной информации, хранятся баллончики с краской. На данный момент пожар локализован на площади 900 квадратных метров", - говорится в сообщении МЧС. Уточняется, что к тушению привлечено порядка 60 человек и 23 единицы техники.

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происшествия, краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)