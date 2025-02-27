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В Киевской области после взрывов загорелся промышленный объект
В Киевской области после взрывов загорелся промышленный объект - РИА Новости, 27.02.2025
В Киевской области после взрывов загорелся промышленный объект
В Киевской области ночью загорелся промышленный объект после взрывов, сообщила украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале. РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T07:52:00+03:00
2025-02-27T07:52:00+03:00
2025-02-27T10:12:00+03:00
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Киевской области ночью загорелся промышленный объект после взрывов, сообщила украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале. "Киевская область: ночью в одном из районов области <…> возник пожар на промышленном объекте. На месте происшествия работали 81 спасатель и 24 единицы техники", — говорится в публикации.Как утверждает ГСЧС, возгорание ликвидировали.Минувшей ночью в Киеве и Киевской области объявляли воздушную тревогу. В ответ на украинские атаки на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250222/kiev-2000959855.html
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Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
В Киевской области после взрывов загорелся промышленный объект
В Киевской области загорелся промышленный объект после ночных взрывов