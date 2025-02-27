https://ria.ru/20250227/pozhar-2001856465.html

В Киевской области после взрывов загорелся промышленный объект

В Киевской области после взрывов загорелся промышленный объект - РИА Новости, 27.02.2025

В Киевской области после взрывов загорелся промышленный объект

В Киевской области ночью загорелся промышленный объект после взрывов, сообщила украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале. РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T07:52:00+03:00

2025-02-27T07:52:00+03:00

2025-02-27T10:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

киевская область

киев

дмитрий песков

вооруженные силы украины

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001878665_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_9b8f64992df725c3d0a6f5fee518c311.jpg

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. В Киевской области ночью загорелся промышленный объект после взрывов, сообщила украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале. "Киевская область: ночью в одном из районов области <…> возник пожар на промышленном объекте. На месте происшествия работали 81 спасатель и 24 единицы техники", — говорится в публикации.Как утверждает ГСЧС, возгорание ликвидировали.Минувшей ночью в Киеве и Киевской области объявляли воздушную тревогу. В ответ на украинские атаки на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250222/kiev-2000959855.html

https://ria.ru/20250224/naemniki-2001207649.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киевская область

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киевская область, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина, в мире