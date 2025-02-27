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В Приднестровье обеспокоились поставкой Молдавии военной техники из США - РИА Новости, 27.02.2025
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17:12 27.02.2025 (обновлено: 17:19 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/postavka-2002002892.html
В Приднестровье обеспокоились поставкой Молдавии военной техники из США
В Приднестровье обеспокоились поставкой Молдавии военной техники из США - РИА Новости, 27.02.2025
В Приднестровье обеспокоились поставкой Молдавии военной техники из США
Приднестровье беспокоит поставка Молдавии военной техники из США, заявил в четверг журналистам сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T17:12:00+03:00
2025-02-27T17:19:00+03:00
в мире
молдавия
сша
румыния
олег беляков
майя санду
нато
объединенная контрольная комиссия (окк)
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ТИРАСПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Приднестровье беспокоит поставка Молдавии военной техники из США, заявил в четверг журналистам сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией на Днестре от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков. Ранее минобороны Молдавии сообщило, что армия республики получила от правительства США партию военной техники для учений. В ведомстве отметили, что 29 единиц техники типа HMMWV является поддержкой, оказываемой в контексте укрепления обороноспособности Молдавии. "Где и как используются данные автомобили, конечно, мы сегодня говорить не можем. Однако усиление определенной риторики и усиление милитаризации самой Республики Молдовы и ее вооруженных сил не может нас не беспокоить", - сказал Беляков. Сопредседатель ОКК от ПМР также отметил, что когда стороны говорят о мире, то они должны всегда поддерживать мирные инициативы и делать определенные шаги навстречу друг другу. По его словам, необходимо максимально демилитаризировать ситуацию вокруг зоне безопасности. "Любая эскалация в рамках поступления вооружения, использования его в каких-то других миротворческих операциях, это, конечно, дело Республики Молдова, но нам бы очень не хотелось, чтобы это использовалось на рубежах и в зоне безопасности", - добавил Беляков. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
https://ria.ru/20250219/pridnestrove-2000339741.html
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в мире, молдавия, сша, румыния, олег беляков, майя санду, нато, объединенная контрольная комиссия (окк)
В мире, Молдавия, США, Румыния, Олег Беляков, Майя Санду, НАТО, Объединенная контрольная комиссия (ОКК)
В Приднестровье обеспокоились поставкой Молдавии военной техники из США

Сопредседатель ОКК Беляков: ПМР беспокоит поставка Молдавии военной техники США

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкВоеннослужащие армии Молдавии на внедорожниках HMMWV
Военнослужащие армии Молдавии на внедорожниках HMMWV - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Военнослужащие армии Молдавии на внедорожниках HMMWV. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Приднестровье беспокоит поставка Молдавии военной техники из США, заявил в четверг журналистам сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по управлению миротворческой операцией на Днестре от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков.
Ранее минобороны Молдавии сообщило, что армия республики получила от правительства США партию военной техники для учений. В ведомстве отметили, что 29 единиц техники типа HMMWV является поддержкой, оказываемой в контексте укрепления обороноспособности Молдавии.
Здание верховного совета Приднестровья в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
В Приднестровье отреагировали на поставку Молдавии военной техники США
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"Где и как используются данные автомобили, конечно, мы сегодня говорить не можем. Однако усиление определенной риторики и усиление милитаризации самой Республики Молдовы и ее вооруженных сил не может нас не беспокоить", - сказал Беляков.
Сопредседатель ОКК от ПМР также отметил, что когда стороны говорят о мире, то они должны всегда поддерживать мирные инициативы и делать определенные шаги навстречу друг другу.
По его словам, необходимо максимально демилитаризировать ситуацию вокруг зоне безопасности. "Любая эскалация в рамках поступления вооружения, использования его в каких-то других миротворческих операциях, это, конечно, дело Республики Молдова, но нам бы очень не хотелось, чтобы это использовалось на рубежах и в зоне безопасности", - добавил Беляков.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
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В миреМолдавияСШАРумынияОлег БеляковМайя СандуНАТООбъединенная контрольная комиссия (ОКК)
 
 
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