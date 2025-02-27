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Боконтаев предложил открыть коридоры для граждан ЕАЭС в аэропортах России - РИА Новости, 27.02.2025
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10:01 27.02.2025 (обновлено: 10:06 27.02.2025)
https://ria.ru/20250227/posol-2001875344.html
Боконтаев предложил открыть коридоры для граждан ЕАЭС в аэропортах России
Боконтаев предложил открыть коридоры для граждан ЕАЭС в аэропортах России - РИА Новости, 27.02.2025
Боконтаев предложил открыть коридоры для граждан ЕАЭС в аэропортах России
Посол Киргизии в Москве Кубанычбек Боконтаев предложил открыть отдельные коридоры для граждан Евразийского экономического союза в российских аэропортах и... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T10:01:00+03:00
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БИШКЕК, 27 фев – РИА Новости. Посол Киргизии в Москве Кубанычбек Боконтаев предложил открыть отдельные коридоры для граждан Евразийского экономического союза в российских аэропортах и миграционных центрах. Как сообщили журналистам в четверг в пресс-службе киргизского МИД, диппредставитель провел встречу с председателем комитета Госдумы Федерального Собрания по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым. В ходе встречи стороны отметили важность сохранения высокой динамики киргизско-российских межпарламентских отношений, обсудили вопросы укрепления и развития двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по предстоящим совместным мероприятиям по линии парламентов двух стран. Особое внимание собеседники уделили актуальным вопросам пребывания граждан Киргизии в РФ в контексте новых законодательных инициатив в миграционной сфере. "Боконтаев акцентировал внимание на необходимости сохранения и обеспечения в принимаемых нормативных правовых актах всех преференциальных условий, предусмотренных для трудящихся из государств-членов ЕАЭС, что будет способствовать достижению целей интеграционного объединения. В частности, глава дипмиссии предложил открыть в аэропортах и миграционных центрах и отделениях в Москве и по всей России отдельные проходы (коридоры) и окна обслуживания для граждан стран ЕАЭС", - сказали в пресс-службе. В МИД уточнили, что стороны договорились поддерживать постоянные контакты для дальнейшего наращивания союзнических отношений и стратегического партнерства между Киргизией и Россией.
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киргизия, россия, москва, леонид калашников, евразийский экономический союз, госдума рф, снг, в мире
Киргизия, Россия, Москва, Леонид Калашников, Евразийский экономический союз, Госдума РФ, СНГ, В мире
Боконтаев предложил открыть коридоры для граждан ЕАЭС в аэропортах России

Боконтаев предложил открыть в аэропортах РФ отдельные коридоры для граждан ЕАЭС

© Фото : Пресс-служба Жогорку КенешаКубанычбек Боконтаев
Кубанычбек Боконтаев - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
© Фото : Пресс-служба Жогорку Кенеша
Кубанычбек Боконтаев. Архивное фото
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БИШКЕК, 27 фев – РИА Новости. Посол Киргизии в Москве Кубанычбек Боконтаев предложил открыть отдельные коридоры для граждан Евразийского экономического союза в российских аэропортах и миграционных центрах.
Как сообщили журналистам в четверг в пресс-службе киргизского МИД, диппредставитель провел встречу с председателем комитета Госдумы Федерального Собрания по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым. В ходе встречи стороны отметили важность сохранения высокой динамики киргизско-российских межпарламентских отношений, обсудили вопросы укрепления и развития двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по предстоящим совместным мероприятиям по линии парламентов двух стран. Особое внимание собеседники уделили актуальным вопросам пребывания граждан Киргизии в РФ в контексте новых законодательных инициатив в миграционной сфере.
"Боконтаев акцентировал внимание на необходимости сохранения и обеспечения в принимаемых нормативных правовых актах всех преференциальных условий, предусмотренных для трудящихся из государств-членов ЕАЭС, что будет способствовать достижению целей интеграционного объединения. В частности, глава дипмиссии предложил открыть в аэропортах и миграционных центрах и отделениях в Москве и по всей России отдельные проходы (коридоры) и окна обслуживания для граждан стран ЕАЭС", - сказали в пресс-службе.
В МИД уточнили, что стороны договорились поддерживать постоянные контакты для дальнейшего наращивания союзнических отношений и стратегического партнерства между Киргизией и Россией.
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КиргизияРоссияМоскваЛеонид КалашниковЕвразийский экономический союзГосдума РФСНГВ мире
 
 
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