Боконтаев предложил открыть коридоры для граждан ЕАЭС в аэропортах России
Боконтаев предложил открыть в аэропортах РФ отдельные коридоры для граждан ЕАЭС
© Фото : Пресс-служба Жогорку КенешаКубанычбек Боконтаев
© Фото : Пресс-служба Жогорку Кенеша
Кубанычбек Боконтаев. Архивное фото
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БИШКЕК, 27 фев – РИА Новости. Посол Киргизии в Москве Кубанычбек Боконтаев предложил открыть отдельные коридоры для граждан Евразийского экономического союза в российских аэропортах и миграционных центрах.
Как сообщили журналистам в четверг в пресс-службе киргизского МИД, диппредставитель провел встречу с председателем комитета Госдумы Федерального Собрания по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым. В ходе встречи стороны отметили важность сохранения высокой динамики киргизско-российских межпарламентских отношений, обсудили вопросы укрепления и развития двустороннего сотрудничества, обменялись мнениями по предстоящим совместным мероприятиям по линии парламентов двух стран. Особое внимание собеседники уделили актуальным вопросам пребывания граждан Киргизии в РФ в контексте новых законодательных инициатив в миграционной сфере.
"Боконтаев акцентировал внимание на необходимости сохранения и обеспечения в принимаемых нормативных правовых актах всех преференциальных условий, предусмотренных для трудящихся из государств-членов ЕАЭС, что будет способствовать достижению целей интеграционного объединения. В частности, глава дипмиссии предложил открыть в аэропортах и миграционных центрах и отделениях в Москве и по всей России отдельные проходы (коридоры) и окна обслуживания для граждан стран ЕАЭС", - сказали в пресс-службе.
В МИД уточнили, что стороны договорились поддерживать постоянные контакты для дальнейшего наращивания союзнических отношений и стратегического партнерства между Киргизией и Россией.
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