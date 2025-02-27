СМИ: Верховный суд разрешил Трампу пока не продолжать иностранную помощь
AP: Верховный суд США разрешил Трампу пока не продолжать иностранную помощь
© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 фев — РИА Новости. Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа пока не продолжать выплаты по программам иностранной помощи, сообщило агентство Associated Press.
"Суд приостановил исполнение постановления окружного судьи до рассмотрения доводов сторон по существу", — говорится в публикации.
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Дональд Трамп после вступления в должность 20 января подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития, чтобы оценить соответствие этих программ внешней политике Соединенных Штатов. Решение обжаловали в суде.
В середине февраля федеральный судья обязал возобновить выплаты по замороженной иностранной помощи. Как отметил суд по округу Колумбия, заявленная цель новой администрации состояла в том, чтобы предоставить возможность пересмотреть программы на предмет их эффективности, но "ответчики не дали никаких объяснений, почему тотальная приостановка всей выделенной конгрессом помощи, которая вызвала шоковую волну и перевернула интересы тысяч соглашений, была рациональным предвестником пересмотра".
Во вторник федеральный судья дал администрации Трампа менее двух дней на возобновление иностранной помощи, заявив, что та не выполнила прошлое постановление о разморозке.