https://ria.ru/20250227/poltava-2001869373.html

В подполье рассказали о поражении военного производства ВСУ в Полтаве

В подполье рассказали о поражении военного производства ВСУ в Полтаве - РИА Новости, 27.02.2025

В подполье рассказали о поражении военного производства ВСУ в Полтаве

Военное производство и гостиница, где располагались ВСУ, поражены ударами в Полтаве на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 27.02.2025

2025-02-27T09:36:00+03:00

2025-02-27T09:36:00+03:00

2025-02-27T09:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

полтава

украина

сергей лебедев

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Военное производство и гостиница, где располагались ВСУ, поражены ударами в Полтаве на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Полтава – два прилета, в город и пригород. Поражены военное производство и гостиница с военными", - сообщил Лебедев.

https://ria.ru/20250227/svo-2001868888.html

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полтава, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины