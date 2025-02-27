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В подполье рассказали о поражении военного производства ВСУ в Полтаве
В подполье рассказали о поражении военного производства ВСУ в Полтаве - РИА Новости, 27.02.2025
В подполье рассказали о поражении военного производства ВСУ в Полтаве
Военное производство и гостиница, где располагались ВСУ, поражены ударами в Полтаве на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 27.02.2025
2025-02-27T09:36:00+03:00
2025-02-27T09:36:00+03:00
2025-02-27T09:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сергей лебедев
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 27 фев – РИА Новости. Военное производство и гостиница, где располагались ВСУ, поражены ударами в Полтаве на Украине, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Полтава – два прилета, в город и пригород. Поражены военное производство и гостиница с военными", - сообщил Лебедев.
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полтава, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Полтава, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
В подполье рассказали о поражении военного производства ВСУ в Полтаве
В Полтаве ВС РФ поразили военное производство и гостиницу, где располагались ВСУ